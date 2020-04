Caravane en faveur des nécessiteux : La solidarité face à la crise

La ministre a déclaré que «cette initiative caritative qui s'inscrit dans le cadre d'un plan national englobant toutes les wilayas a pour objectif la solidarité avec les catégories démunies dans les régions isolées».

Elle affirme : «Nous irons à la rencontre des Algériens où qu’ils soient pour leur apporter aide et assistance.». Mme Krikou cite le recensement de «quelque 1.800 familles nécessiteuses à Sétif et 3.000 à Adrar». «En plus des denrées alimentaires, des kits de protection, des produits de désinfection, la caravane se veut également une campagne de sensibilisation et d’information au profit des habitants des zones reculés», selon Mme Krikou. Elle informe que des psychologues et des équipes d’assistance sociale se déplaceront pour rencontrer «les habitants des zones d’ombre et des régions reculées» qui sont inscrits dans l’ordre des priorités en ces moments de crise causée par la propagation de cette épidémie.

Le ministre précise que le coup d’envoi de cette caravane «annonce le début de toute une campagne de solidarité qui sera suivie par d’autres actions à travers le pays». «Nous avons également donné le coup d’envoi de cette caravane en choisissant la localité d’Ichmoul dans la commune d’Aris à Batna, lieu de déclenchement de la glorieuse Révolution pour donner une autre signification à cet instinct de solidarité innée dans le comportement des Algériens», note Mme Krikou.

La ministre a déclaré que «seule la conscience des Algériens contribuera à surmonter cette crise et que leur union est le seul rempart contre cette épidémie».

Elle réaffirme l’engagement de son département à mobiliser tous les moyens en faveur des catégories marginalisées.

«Nous avons mis en œuvre un programme d’aide et de solidarité en collaboration avec tous les départements. Les aides seront destinées prioritairement et graduellement aux régions reculés», a-t-elle dit, avant de préciser que son département agit «en parfaite collaboration avec les autres ministères».

Elle ajoute : «C’est l’esprit de l’Algérie nouvelle, solidaire et unie, comme pilier de la nouvelle République qui nous anime.»

De son côté, Chérif Omari a déclaré que «cette initiative vient illustrer et consolider encore une fois, l’esprit de solidarité qui anime le peuple uni par le passé dans la lutte contre le colonialisme et aujourd’hui, mobilisé plus que jamais pour s’entraider». Le ministre explique que cette caravane n’a pu être organisée sans la participation massive des producteurs et agriculteurs» qui ont marqué leur présence et solidarité en assurant l’acheminement des produits agricoles».

Présentant ses condoléances aux familles des victimes, M. Omaria déclaré que «les Algériens donneront toujours les beaux exemples de solidarité, de cohésion, de fraternité dans les situations les plus difficiles». Le ministre précise que «la caravane de dix camions achemine des aides composées, entre autres, de plus de 350.000 quintaux de pomme de terre et de légumes, des céréales et quelque 200 bidons d’huile». «En sillonnant les différentes régions, cette caravane sera le médium pour les donateurs afin de s’impliquer davantage et de participer massivement dans les campagnes de solidarité», a précisé M. Omari, et d’assurer qu’«aucun effort ne sera ménagé pour venir en aide aux Algériens».

Le ministre a tenu à saluer «les paysans, les producteurs agricoles et les éleveurs qui assurent par leur persévérance dans ces conditions difficiles, la continuité de la production dans l'objectif de renforcer la sécurité alimentaire».

Tahar Kaidi