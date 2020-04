Les Artisans s’impliquent : Production de 80.000 masques et combinaisons de protection

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du devoir national pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus et des mesures préventives du ministère du Tourisme visant à renforcer les capacités nationales pour faire face à cette pandémie.

Les chambres de l’artisanat et des métiers de plusieurs wilayas ont lancé un appel aux artisans et artisanes pour contribuer à la production des produits de prévention en vue de combler le déficit enregistré sur le marché, a indiqué le communiqué, précisant que d’autres chambres ont élargi la production aux combinaisons de protection, à la literie et aux blouses médicales, les marchés de ces wilayas disposant des matières premières nécessaires. L’opération de production se poursuit au niveau des chambres et ateliers d’artisanat dont le nombre ainsi que celui des artisans et artisanes bénévoles ne cesse d’augmenter chaque semaine, indique-t-on de même source.

Les chambres et artisans appellent les entreprises productrices de matières premières à les contacter pour fournir les intrants, pour que le secteur puisse contribuer à l’effort national de prévention contre ce virus.