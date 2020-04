Désinfection des quartiers : Petits moyens contre grand mal

Le citoyen mesure la complexité de la situation et va aujourd'hui vers l'anticipation des mécanismes de défense pour minimiser la prolifération du virus. On affiche un sens élevé de prise de conscience et de civisme avec des systèmes ‘‘D’’ qui tiennent compte de l'inquiétante situation épidémiologique dans le monde. En effet, les bons réflexes reviennent dans les cités pour ressusciter la Twiza, dans le cadre d’opérations de grande lessive qui réunissent tous les habitants. On s'organise, main dans la main, pour lancer des campagnes de nettoyage. Les murs, les cages d'escaliers, les portes d'entrée sont désinfectés. Tout le monde joue le jeu pour prêter main-forte aux nombreux volontaires auxquels se joignent des commerçants qui cassent les prix des pulvérisateurs désinfectants pour encourager ce genre d'initiative.

Aujourd'hui, face au danger, la solidarité est devenue un geste quotidien pris très au sérieux par tous ces jeunes et moins jeunes qui se mobilisent au niveau de leurs quartiers pour javelliser toutes les parties communes dans les cités.

Aux grands maux... les petits moyens aussi, sont utiles et même salutaires. Nul besoin de matériels sophistiqués ou encore de faire partie d'un mouvement associatif, de services d'hygiène et de nettoiement de la wilaya pour se sentir concerné par la lutte contre le virus, le droit à l'erreur n'est pas permis.

S. D.