Livraisons à domicile : Le grand coup de filet

Les commerçants se mettent également de la partie pour assurer le ravitaillement des familles en denrées alimentaires. A cet effet, les grandes supérettes lancent des services de livraison à domicile afin de réduire les déplacements et regroupements massifs, facteur de risque de contamination. Facebook ou encore le téléphone sont utilisés pour ce genre de commandes à distance, devenues, aujourd'hui, l'Arche de Noé, à l'heure d'une pandémie inquiétante se répandant à grande échelle, dans le monde. Les commerçants, c'est un fait, affichent une prise de conscience unique en son genre en cette période de quarantaine, difficile certes, pour les familles et leurs enfants, mais s'avérant un passage obligé pour traverser cette épreuve pénible et complexe. Faire ses emplettes via un coup de téléphone renseigne sur l’esprit de solidarité des commerçants dans cette situation particulière caractérisée parfois par des attitudes de panique à laquelle cèdent beaucoup de citoyens, malgré les assurances du ministre du Commerce quant à la disponibilité des produits alimentaires. A l'heure des appels des pouvoirs publics, de personnalités politiques, professionnels de la santé et mouvements associatifs, il faut l'admettre, ces initiatives font le bonheur de beaucoup de personnes qui optent pour ces solutions afin de limiter les contraintes.

Samia D.