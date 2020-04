Affaire de l’ancien DGSN : Abdelghani Hamel condamné à 15 ans de prison ferme

Le verdict de l’affaire de la famille de l’ancien DGSN, le général major à la retraite, Abdelghani Hamel, est tombé hier. L’ex-patron de la police a écopé d’une peine de 15 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 8 millions de DA.

La famille Hamel a été lourdement condamnée par rapport aux autres accusés dans cette affaire, dont des anciens walis.

Une ambiance particulière régnait hier, au tribunal de Sidi M’Hamed. Le lieu est déserté à l’exception de la salle 1 où la juge devrait rendre le verdict dans l’affaire Hamel. L’accès est interdit à tous les citoyens à l’exception des accusés non détenus, des avocats et des représentants des médias. Les policiers, chargés de la sécurité du tribunal, portaient des masques et des bavettes et veillaient au filtrage des citoyens.

Dans la salle, l’épouse de Hamel et sa fille ont pris place à la 1re rangée avant l’ouverture de l’audience. A 11h19, l’ancien DGSN, ses fils et les autres accusés en détention, sont arrivés sous l’escorte des éléments de la BRI de la police et de la SSI de la Gendarmerie et des gardiens de l’établissement pénitentiaire. Tous portaient des gants chirurgicaux et des masques. Les policiers ont escorté Ameyar Hamel et Ali Bouamirène, qui semblaient un peu souffrants.

La présidente de l’audience a, en premier lieu, appelé toutes les parties. Plusieurs accusés non détenus étaient absents, à l’instar de l’ancien ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, ainsi que la défense de la partie civile. La juge a demandé aux accusés en liberté de se présenter à la barre, parmi eux Shaninez Hamel. Au moment du verdict, Abdelghani Hamel, assis à côté de ses trois enfants et de l’ancien ministre des Transports, Abdelghani Zaâlane, se tenait les mains. Tous les chefs d’inculpation ont été retenus contre lui par le tribunal, notamment le blanchiment d’argent, enrichissement illicite, trafic d’influence et obtention de fonciers par des moyens illégaux. Il a été condamné à 15 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 8 millions de DA. Son fils aîné Ameyar a écopé d’une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 6 millions de DA. Mourad, le cadet, a été condamné à 7 ans de prison assortie d’une amende de 5 millions de DA.

Quant à Chakib, le plus jeune des enfants, il a écopé d’une peine de 8 années de prison ferme assortie d’une amende de 5 millions de centimes. Shahinez Hamel, la fille unique de l’ancien DGSN, a été condamnée à 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 5 millions de DA, tandis que sa mère a bénéficié de la requalification des délits et a écopé d’une peine de 2 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de DA.

Des peines de 3 à 5 ans de prison ferme contre les ex-walis

Concernant des ex-responsables, l’ancien DG de l’OPGI de Hussein Dey, Mohamed Rahaïmia a été condamné à 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500.000 DA. Le tribunal a prononcé des peines de 2 ans de prison, dont une année avec sursis, assortie d’une amende de 200.000 DA contre Ali Bouamirène, l’ancien directeur des domaines de la wilaya de Tipasa, Salim M., ex-directeur des domaines de la wilaya d’Oran, Djelloul H., directeur technique de l’AGERFA, et Abderahim Kh., ancien directeur de l’Industrie de la wilaya d’Oran. Les anciens walis, poursuivis dans cette première affaire, ont écopé d’une peine de 3 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de DA pour les deux anciens ministres, Abdelghani Zaâlane (en détention) et Abdelmalek Boudiaf, poursuivis en leur qualité de walis d’Oran lors des faits, l’ancien wali de Tlemcen, Zoubir Bensebane, a été condamné à la même peine mais assortie d’une amende de 500.000 DA. Quant à l’ex-wali de Tipasa, Moussa Ghelaï, il a écopé d’une peine de 5 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de DA. Le promoteur Ali B. a été condamné à une peine de prison d’une année avec sursis alors que l’ ex-chef de service d'évaluation et de contrôle à l'AGERFA, en liberté, Nacer Ch., a été relaxé.

700 millions de DA pour le Trésor public

En outre, les personnes morales, les sociétés appartenant aux accusés, à savoir la famille Hamel, ont été condamnées à une amende de 32 millions de DA. Le tribunal a également condamné tous les accusés, membres de la famille Hamel, à verser une somme de 700 millions de DA comme indemnisation au Trésor public, qui s’est constitué partie civile alors que la demande de constitution de l’OPGI d’Hussein Dey a été rejetée. En outre, les ex-walis et l’ancien DG de l’OPGI ont été condamnés, chacun, à verser 10 millions de DA au Trésor public. Enfin le tribunal a demandé la restitution de tous les biens aux noms des membres de la famille Hamel poursuivis dans cette affaire dont les biens immobiliers, les comptes bancaires et les véhicules. Rappelons que le parquet près le pôle judiciaire spécialisé de Sidi M’Hamed avait requis une peine maximale contre Abdelghani Hamel et son fils aîné Ameyar, à savoir 20 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de dinars ainsi que la restitution de tous leurs biens immobiliers et financiers. Une peine de 15 ans de prison ferme a été requise à l’encontre des trois autres enfants Hamel, Mourad et Chafik (en détention provisoire) et Shahinez, alors qu’une peine de 10 ans de prison ferme a été requise à l’encontre de Salima A., épouse de l’ex-DGSN (sous contrôle judiciaire). Ces peines ont été toutes assorties d’une amende de 8 millions de DA avec restitution des biens mal acquis. Le parquet a également demandé une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de dinars contre Mohamed Rahaïmia, ex-DG de l’OPGI, et Ali B., ex-DG des domaines de la wilaya de Tipasa, tous deux en détention provisoire. La même peine a été requise contre les deux anciens walis d’Oran, Abdelmalek Boudiaf (en liberté) et Abdelghani Zaâlane (en détention), assortie d’une amende de 8 millions de DA. Le représentant du ministère public a demandé 15 ans de prison ferme contre l’ancien wali de Tipasa, Moussa Ghelaï, et 12 ans de prison ferme contre l’ex-wali de Tlemcen, Zoubir Bensebane.

Les peines assorties d’une amende de 8 millions de DA.

En outre, une peine de 8 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un million de DA, a été requise contre quatre autres accusés à savoir Abderahim Kh., ancien directeur de l’industrie d’Oran, Djelloul H., directeur technique de l’AGERFA, Fayçal M., ex-directeur de la Régie foncière de la ville d'Alger, et Salim M., ex-directeur des Domaines de la wilaya d’Oran. Une peine de 5 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de DA a été requise contre Nacer Ch., ex-chef de service d'évaluation et de contrôle à l'AGERFA.

Le parquet a demandé une peine de 2 ans assortie d’une amende de 100.000 DA contre Ali B., promoteur immobilier. Concernant les personnes morales, à savoir les sociétés des accusés, le parquet a requis une amende de 32 millions de DA ainsi que la restitution de tous les biens et les comptes avec interdiction d’exercer une activité commerciale d’une durée de 5 ans.

Neila Benrahal