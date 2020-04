Dans la LUCARNE : C'était dans l'air

Cela n'a jamais été vu auparavant, aussi bien chez nous qu'ailleurs. Personne ne détient les rênes et le gouvernail pour mener la «baraque» à bon port. Les choses sont en train de se précipiter sans qu'on puisse guider ou orienter le sens des choses.

Il est clair que le report des Jeux Olympiques de Tokyo allait provoquer une chaîne d'entraînement qui ferait tomber la pyramide comme un château de cartes avec la confirmation du report par les organisateurs et le CIO et surtout l'accord concernant la date de l'année (23 juillet- 08 août 2021). On constate déjà les effets sur les autres compétitions mondiales car elles sont toutes liées. On vient aussitôt d'apprendre que le Championnats du monde d'athlétisme ont été reporté à 2022.

Cependant, on ne peut faire deux compétitions majeures durant la même année. Ce qu'était attendu a été finalement confirmé. C'est une attitude raisonnable des responsables de L'IAAF. Chez nous, la ville d'Oran devrait organiser les J.M en 2021. Un événement attendu par toute la famille méditerranéenne et aussi la ville d'Oran qui avait nourri tant d'espoir d'organiser un tel rendez-vous. Finalement ce que vient d'annoncer le ministre de la Jeunesse et des Sports, Khaldi Sid-Ali, en présence de M. Ammar Adadi, président de CIJM, ce report des JM d'Oran aura lieu en 2022. Selon M. Adadi, ce report est bénéfique pour l'Algérie et la ville d'Oran puisqu'il nous permettra de mieux se préparer à cette importante échéance réunissant la famille méditerranéenne hasta luego Oran-2022 !

Hamid Gharbi