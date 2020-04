Saadeddine Hamici, entraîneur national de Gymnastique : «L'entraînement à domicile ne remplace pas une séance en salle»

«Le confinement, bien que partiel, reste dur. Comme tout le mouvement sportif national, nous sommes à l'arrêt. Conformément aux mesures prises par le ministère de la Jeunesse et des Sports, notre Fédération a gelé toutes ses compétitions en attendant des jours meilleurs.

Pour ce qui est de la compétition nationale, nous avions prévu d'entamer le programme au mois de mars. Donc, tout est reporté a une date ultérieure. Il s'agit bien évidemment de santé publique. Cela passe avant tout», a indiqué Saâdeddine Hamici, l'entraîneur national de gymnastique, avant de souligner : «Pour les athlètes, nous leur avons remis des programmes individuels d'entraînement et nous restons en contact permanent avec eux, notamment, les athlètes des différentes équipes nationales. Cela leur permet de garder la forme, pas plus. Un entraînement d'une demi heure à la maison ne remplace pas une séance de deux où trois heures en salle, avec tous les appareils à disposition.» A propos des différentes échéances internationales, prévues pour les mois de mars et d’avril, et les Jeux Olympiques de Tokyo, le technicien se réjouit de leurs reports. Ils estiment que c'est une aubaine pour les athlètes qui pourront mieux s'y préparer. «Nous avions trois compétitions majeures durant les mois de mars et avril. Ainsi, nous avons pu prendre part aux championnats d'Afrique de gymnastique rythmique, qui s'est déroulé, avant le confinement, du 10 au 15 mars à Charm El Cheikh en Egypte. Nous avons d'ailleurs arraché la troisième place par équipe. Par contre, nos athlètes, n'ont pas pu se déplacer pour prendre part aux championnats d'Afrique d'aérobic qui se sont déroulés au Caire du 13 au 17 mars. Cela a coïncidé avec la décision de gel annoncée par le MJS. Par ailleurs, l'Union africaine a reporté la 15e édition des championnats d'Afrique de gymnastique artistique, qui devaient avoir lieu à Pretoria, en Afrique du Sud, début de ce mois d’avril. Cette compétition est qualificative pour les Jeux Olympiques. Nous avons une place chez les hommes et une autre chez les femmes. Même, si nos athlètes étaient prêts, ce report va nous aider à mieux peaufiner la préparation.

Le report des JO est à mon avis une bonne solution. En dépit des mesures de prévention contre le Covid-19, les athlètes arriveront en 2021 dans les meilleures conditions physiques possibles. Pour ce qui des différentes étapes des championnats du Monde, initialement prévu pour les trois mois à venir, elles ont toutes été reportées ; à commencer par celle de Doha, au Qatar. Je pense que tout le calendrier international va être revu, après cette crise sanitaire», a-t-il déclaré .

Redha M.