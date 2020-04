Fin de quarantaine pour plus de 6 800 personnes à travers 18 wilayas

"Toutes les mesures ont été prises pour que les personnes placées en quarantaine dès leur arrivée sur le territoire national puissent sortir de l’isolement dans de bonnes conditions", a souligné le directeur général du tourisme au ministère, Zoubir Mohamed Sofiane.

Et de préciser que l’opération débutait aujourd'hui pour les personnes mises en quarantaine dans les wilayas d'Annaba, d’El-Oued et de Tébessa et se poursuivra pour les autres wilayas jusqu’à la semaine prochaine, soit au terme des 14 jours d’isolement.

Le responsable a, en outre, rappelé les dispositions prises par le ministère pour assurer le bon déroulement de la quarantaine,notamment la sensibilisation des personnels des hôtels et complexes concernés à le nécessité de contribuer sérieusement à la réussite de cette action humanitaire.

Il a également fait savoir que toutes les directions du tourisme dans les wilayas citées avaient été appelées à accompagner la quarantaine en mobilisant des structures hôtelières à cet effet, relevant que le secteur privé avait concouru à la réussite de cette démarche humanitaire.

Des établissements hôteliers ont également été mobilisés pour accueillir les éléments de la Protection civile et de la Sûreté nationale et le personnel médical ayant accompagné les personnes placées en quarantaine depuis le début, a-t-il ajouté.

Le responsable a, par ailleurs, affirmé que le ministère avait installé des cellules de veille pour suivre quotidiennement l’opération, saluant le rôle des responsables des hôtels privés qui ont mis à disposition leurs établissements pour faire face au Covid-19.

APS