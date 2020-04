GRAND ANGLE : Le « deal du siècle »

Après Hugo Chavez qui a marqué les relations envenimées et tumultueuses durant des décennies entre Caracas et Washington, le président, Nicolas Maduro, héritier du chavisme, subit depuis l’avènement de Donald Trump les assauts de la Maison Blanche, bien déterminée à l’évincer, mais sans succès jusqu’à présent. Face à l'échec de leur stratégie, les Etats-Unis ont appelé mardi dernier à la création d'un gouvernement de transition au Venezuela, demandant à leur allié, Juan Guaido, de faire un pas de côté en l'attente d'élections «libres et justes».

Depuis janvier 2019, Washington reconnaît l'opposant comme président par intérim du pays en crise et n'a cessé de renforcer ses sanctions pour obtenir le départ du dirigeant socialiste et légitime. La diplomatie américaine a donc proposé mardi un nouveau «cadre pour une transition démocratique».

Selon ce schéma, Nicolas Maduro et Juan Guaido, qui se disputent la présidence, devraient «tous les deux» renoncer dans l'immédiat au pouvoir exécutif, confié pendant «une période de transition» à un «Conseil d'Etat» mis en place par «des élus de l'Assemblée nationale issus des deux camps», a déclaré le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo. Ce Conseil d'Etat serait chargé d'organiser des élections présidentielles et législatives dans un délai de six à douze mois. L'administration de Donald Trump a également confirmé son soutien à Juan Guaido, qui resterait président de l'Assemblée nationale durant cette transition et serait ensuite autorisé à briguer la présidence. Juan Guaido a réagi à ce schéma en appelant Nicolas Maduro à «accepter la proposition de la communauté internationale».

Ce plan, voué d’avance à l'échec, reflète clairement la ferme intention de Washington de faire partir le président élu. Un «cadeau empoisonné» enrobé d’une contrepartie de levée progressive des sanctions qui asphyxient l’économie du pays. Une offensive diplomatique étrange et décousue voire «indécente», qui intervient quelques jours seulement après avoir inculpé l’homme fort de Caracas pour «narco-terrorisme» par la justice américaine avec une mise à prix de 15 millions de dollars pour son arrestation. Décidément chez l’Oncle Sam le dollar demeure la clé de voûte. Après le « plan du siècle » voici venu le «deal du siècle».

M.T.