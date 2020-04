Marché automobile en mars en France : Chute de plus de 72%

Depuis le 17 mars, la France est sous confinement, et tous les commerces non essentiels, dont les concessions automobiles, sont fermés, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. «C'est historique. On n'a jamais eu une baisse comme celle-là», a commenté François Roudier, porte-parole du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). En mars, 62.668 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France, soit 72,2% de moins que le même mois de l'an dernier qui comptait pourtant un jour ouvré de plus. Mais, en raison des mesures de confinement, «il manque la moitié d'un mois», a souligné M. Roudier.

Dans la foulée de ces chiffres hors normes, le CCFA a annoncé qu'il tablait sur un recul de 20% du marché automobile sur l'année complète. «Sur le premier semestre, on devrait être à -30%. Cela nous amènerait sur 2020 à -20%», a déclaré M. Roudier, soulignant qu'il s'agissait d'une prévision du marché français établie à la fois par les constructeurs français et étrangers. «On va finir l'année entre 1,7 et 1,8 millions de véhicules particuliers neufs» immatriculés en France, a-t-il dit. «Il s'agit d'une prévision avec sortie de confinement et redémarrage normal de l'activité fin avril, début mai. Si ça devait se décaler, la prévision pourrait être encore plus basse», a-t-il averti.

En tout, cas, «même en cas de reprise forte» après le confinement «on ne pourra pas rattraper complètement cette baisse considérable», a estimé M. Roudier. Dans ce contexte hors norme, les groupes français ont été touchés en mars comme le reste du marché. PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) a vu ses immatriculations de voitures particulières neuves dégringoler (-73,4%), tout comme le groupe Renault (-71,6%), avec Dacia et Alpine, d'après les chiffres du CCFA.