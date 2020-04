L'OMS : organise un festival en mai prochain

Aucun média ne peut faire ressentir des émotions comme un film. Un film peut faire rire, pleurer et réfléchir aussi. En créant des histoires humaines qui ne laissent personne indifférent, un réalisateur peut avoir une influence sur les questions de santé et faire changer les choses. Un film est un outil puissant pour sensibiliser, faire comprendre et pousser à agir. Pour toutes ces raisons, l’Organisation mondiale de la santé accueillera en mai 2020 à Genève, à l’occasion de la 73e Assemblée mondiale de la santé, le premier festival du film sur le thème de la santé pour tous. L’OMS avait convié, fin 2019, les réalisateurs, amateurs et professionnels, à participer à ce premier festival en envoyant de courtes vidéos dans trois catégories différentes. « Que vous soyez un réalisateur amateur muni d’un smartphone et souhaitant raconter comment votre communauté a été amenée à changer, ou que vous collaboriez avec une société de production pour promouvoir le dialogue sur des problèmes et des solutions à l’échelle mondiale dans le domaine de la santé, l’OMS souhaite écouter et voir votre histoire», lit-on dans un communiqué rendu public par l’OMS. Le festival «entend donner aux individus la possibilité de se saisir du pouvoir de la narration et montrer le rôle des personnes et des communautés dans la promotion de la santé et du bien-être », explique l’OMS. Les réalisateurs sont invités à participer en présentant leur film dans trois catégories. Les deux premières sont ouvertes à toutes les questions de santé mentionnées dans les conditions de participation, tandis que la troisième catégorie concerne uniquement les films ayant pour thème le personnel infirmier et les sages-femmes car en 2020, on célébrera l’Année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier. L’OMS explique que «les films peuvent être tournés dans n’importe quelle langue, dès lors que des sous-titres en anglais sont inclus, dans le cas d’une langue autre que l’anglais».

L’OMS souligne qu’un maximum de 15 vidéos par catégorie seront sélectionnées dans le cadre du festival.

Précisant qu’«un jury indépendant désignera un lauréat dans chaque catégorie, et un prix spécial récompensera les vidéos d’étudiants», l’OMS a indiqué que «le directeur général de l’OMS validera l’attribution des prix en s’appuyant sur l’avis de ce jury».

Sihem Oubraham