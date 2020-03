Commentaire : Tous solidaires

Devant la grave épreuve qui nous est imposée, toutes les institutions de la République se sont mises au service des citoyens, en particulier les personnels de santé des secteurs public et privé, qui redoublent d’efforts exemplaires pour soigner les malades. Les corps de sécurité, l’Armée nationale populaire, la Protection civile, le Croissant-Rouge algérien, les agents communaux d’assainissement, les agriculteurs et les commerçants honnêtes sont tous à féliciter pour l’appréciable tâche qu’ils exercent avec dévouement.

Cela étant, la conjoncture actuelle intime l’obligation de faire prévaloir les valeurs d’entraide et de solidarité nationales, de fraternité, de patience, mais surtout de s’en tenir aux orientations des autorités sanitaires. Nos compatriotes ont pris acte de la nécessité de resserrer les rangs contre le virus, hormis des cas décevants d’indiscipline, de manquements aux règles de prévention ou de confinement. Un réseau de solidarité s’est installé et ne cesse de prendre de l’ampleur.

La prise de conscience se renforce, notamment par le respect impérieux des mesures et prescriptions prises par le Haut conseil de sécurité, présidé par le chef de l’Etat, lors de ses dernières réunions.

Face à l’adversité, les Algériens resserrent progressivement les rangs, prennent des initiatives utiles, font preuve d’altruisme, de responsabilité collective et individuelle. Une solidarité multiforme caractérisée un peu partout par la collecte de matériel médical, la fabrication de désinfectants, la distribution de denrées alimentaires aux nécessiteux et aux hôpitaux, les dons divers, l’aide des bénévoles aux personnes en difficulté…

Et la liste est loin d’être exhaustive. A Tizi-Ouzou, par exemple, les étudiants en pharmacie et en chimie de l’université Mouloud-Mammeri ont décidé de confectionner des solutions hydro-alcooliques, une initiative imitée par d’autres établissements. Dans les médias et les réseaux sociaux, une campagne de sensibilisation martèle sans arrêt : «Restez chez vous». La riposte des pouvoirs publics n’en gagne que plus en efficacité. «L’Etat ne laissera aucun Algérien sans assistance», a affirmé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lors de sa visite à Blida. Les mécanismes de solidarité, accompagnés de l'élan de la population, garantissent à chaque Algérien une assistance. Pour éviter tout signe d’ostentation ou propagande, les walis et les administrations locales sont sommés d’être discrets dans l'acheminement des aides et de respecter la dignité des gens. Les orientations du président de la République sont intransigeantes à ce sujet.

Cette convergence d’efforts et d’énergie, l’implication permanente de toutes les franges de la population, pour peu qu’elles se poursuivent, sont indéniablement un solide rempart contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

Mohamed Bouraib