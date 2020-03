Le professeur Mohamed Yousfi : «Passer au confinement général»

«Il faut qu’il soit décrété immédiatement. «Depuis une quinzaine de jours, nous avons demandé aux autorités de passer au confinement général car il y va de la santé de tous les Algériens», explique-t-il dans un entretien téléphonique. Il indique que lorsque l'on parle de Blida, comme épicentre de l'épidémie, on parle en réalité de toute la région de Centre : Alger, Tipasa, Boumerdès, Médéa et Bouira. «Le virus est actuellement dans une phase de transmission active, ce qui porte le risque de contamination d'un nombre plus élevé du jour au lendemain», met-il en garde.

C'est dans l'objectif d'une lutte efficace et d'une stratégie d'anticipation qu'il devient impératif et urgent de décréter le confinement général suivi par des mesures strictes et fermes afin de garantir le maintien de la sécurité ainsi que l'approvisionnement suffisant et permanent en produits alimentaires pour les citoyens, dit-il.

Le Pr Yousfi souligne que l’Algérie est toujours au stade 3 de l’épidémie mais si jamais on passe au stade 4, cela signifie que les citoyens doivent obligatoirement rester chez eux. Il considère que la conscientisation doit constituer une des armes de lutte contre le virus et les Algériens qui suivent l'actualité doivent garder à l'esprit qu'ils sont les premiers concernés par les mesures prises par les autorités pour ne pas faire face à une catastrophe sanitaire et à l'effondrement de tout le système sanitaire. «Aujourd’hui, l'Algérie a les moyens nécessaires et les capacités requises pour faire face à cette situation. C’est aux pouvoirs publics de prendre des décisions en parallèle à l'évaluation de développement de la situation», affirme le Pr Yousfi.

Tahar Kaidi