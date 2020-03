Entretien téléphonique entre le Premier ministre et son homologue chinois : Lutter ensemble contre l'évolution de la pandémie

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a eu, hier matin, un entretien téléphonique avec son homologue chinois, M. Li Keqiang, lors duquel les deux parties ont salué la qualité des «relations historiques qui unissent les deux pays», indique un communiqué des services du Premier ministre.

Au cours de cet entretien, les deux Premiers ministres «ont tenu à saluer la qualité des relations historiques qui unissent les deux pays, des relations marquées par une amitié profonde entre les deux peuples et un esprit de solidarité sincère à chaque fois renouvelé, au gré des événements et des circonstances, comme c’est présentement le cas de la conjoncture mondiale dominée par la pandémie du coronavirus «Covid 19», précise la même source.

Ainsi, et à l'évocation des conséquences observées au niveau mondial, le Premier ministre et son homologue chinois «n'ont pas manqué de réaffirmer leur disponibilité à lutter ensemble contre l'évolution de cette pandémie». A ce titre, le Premier ministre chinois «a fait état d'une aide d'urgence de son gouvernement consistant, essentiellement, dans des équipements et matériels de protection et de prévention sanitaires ainsi que dans la mise à la disposition des autorités algériennes d'une équipe d'experts spécialisés dans la gestion des crises sanitaires.

M. Li Keqiang confirmera également «la disponibilité» de son pays à contribuer à la réalisation d’infrastructures sanitaires spécialisées dans le cadre de la mise en œuvre, par le gouvernement algérien, de son programme relatif au développement de la santé publique.

Tout en exprimant à son interlocuteur les «félicitations» de l'Algérie pour les résultats obtenus par la Chine dans la lutte contre la pandémie, mais aussi pour les «efforts importants» consentis en matière d’aides apportées à un grand nombre de pays et d’organisations internationales, le Premier ministre «a réitéré les remerciements de l'Algérie pour l'assistance chinoise destinée aux Algériens».

«L'occasion pour lui d’appeler au renforcement de la coopération et des échanges d’informations entre les autorités sanitaires des deux pays et, par ailleurs, de solliciter l’appui des autorités chinoises compétentes dans la facilitation des procédures liées aux opérations d’acquisition et de livraison, auprès des entreprises chinoises et dans un cadre strictement commercial, des différents types de matériels nécessaires à la lutte contre la pandémie et pour lesquelles des commandes ont déjà été effectuées», ajoute le communiqué. Abordant les perspectives de développement des relations bilatérales, le Premier ministre «a réaffirmé à son homologue l’engagement de l’Algérie pour la poursuite de leur approfondissement en soulignant la convergence de vues sur les principales questions régionales et internationales». Par ailleurs, et après avoir exprimé «la satisfaction» de la partie algérienne quant aux avancées enregistrées dans le domaine économique, notamment en matière de réalisation de grands projets, il lui rappellera une invitation qui lui a déjà été adressée pour effectuer une visite officielle en Algérie «à l’effet d’activer l’élaboration, par les deux parties, d’un nouveau plan quinquennal de partenariat stratégique global pour les années 2020-2024». A l’issue de l’entretien, le Premier ministre a transmis à M. Li Keqiang «les salutations chaleureuses» du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à son homologue chinois, M. Xi Jinping.