Semaine de confinement chargée pour les services de sécurité : ANP, police et douanes sur tous les fronts

Plusieurs tentatives de commercialisation de drogue, notamment la drogue dure, ont été déjouées le 24 mars dernier, durant la première semaine du confinement sanitaire, à Blida (total) et à Alger (partiel).

En effet, en sus des efforts fournis dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, les services de sécurité ont renforcé le dispositif de lutte contre le trafic de drogue. Le dispositif sécuritaire mis en place par la Sûreté de wilaya d’Alger a été adapté à la situation. Il consiste en l’intensification des patrouilles des Brigades Mobiles de la Police Judiciaire (BMPJ), notamment dans les foyers connus de la délinquance à travers des descentes durant les heures de confinement ainsi que le renforcement du travail de renseignement. Plusieurs opérations de fouille dans les cages des escaliers et les parkings sont menées pour traquer les dealers et les voleurs de véhicules.

Cocaïne et psychotropes

Ainsi, la semaine de confinement a été chargée pour la police de la capitale. Outre la lutte contre la spéculation et la sécurisation des personnes et des biens, plusieurs coups de filets ont été réalisés durant cette période.

En effet, selon la cellule de communication de la SW d’Alger, un réseau criminel de trafic de drogue dure a été neutralisé par les services de police, une souricière mise par la BMPJ d’El Makaria ayant permis de déjouer une transaction de vente de cocaïne. Les investigations poussées ont abouti au démantèlement d’un réseau composé de 6 dealers âgés entre 23 et 46 ans et la saisie de 400 comprimés psychotropes et une somme de 15.000 DA provenant de ce trafic ainsi que deux véhicules. Les six mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt.

A Oran, trois dealers ont été arrêtés par les éléments de la BRI de la SW d’Oran, en flagrant délit de commercialisation de drogue dure. Selon la cellule de communication, l’exploitation des renseignements a permis la mise en place d’une souricière ayant abouti à l’arrestation des mis en cause en possession de cocaïne dissimulée dans un sac. Les mis en cause présentés devant la justice, ont été placés sous mandat de dépôt.

Par ailleurs, 251 kg de résine de cannabis ont été saisis par les services de police au Sud-Ouest du pays, a indiqué la DGSN. Selon la même source, les éléments de la Sûreté de daïra de Meghouar, appuyés par la BRI de la SW de Naâma, ont procédé lors de cette opération au démantèlement d’un réseau de 7 individus âgés entre 20 et 40 ans, la récupération d’un véhicule et la saisie de 16 millions de centimes ainsi que 6 téléphones portables.

ANP : les narcotrafiquants traqués aux frontières

Du côté de l’ANP, les opérations de lutte contre ce fléau se poursuivent avec acuité afin de mettre en échec des tentatives d’acheminement de drogue via les frontières, fortement surveillée en cette crise sanitaire. L’ANP a ainsi intensifié les opérations combinées avec les différents services de sécurité au niveau des frontières. La vigilance des détachements de l’ANP a permis, le 27 mars dernier, l’arrestation de trois narcotrafiquants à Naâma et à Ain Defla, selon un communiqué du MDN. L’opération réalisée en coordination avec les services des douanes a permis la saisie de 125,5 kg de kif traité. Durant la même semaine, un détachement combiné de l'ANP a saisi en coordination avec les services des Douanes, à In Amenas, 513 kg de kif traité. Dans la même journée, la vigilance des Garde-côtes a permis la saisie de 247,235 kg de kif traité, au large de Tamentfoust dans la wilaya d’Alger. Le MDN a souligné que ces deux opérations menées, qui ont abouti à la saisie d'une quantité totale de 896,235 kg de kif traité, «dénotent de la vigilance et de la ferme détermination des unités de l'ANP et des différents services de sécurité à lutter contre le fléau du narcotrafic dans notre pays et contre toutes les formes de criminalité, et ce en sus des efforts fournis dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 ». Dans le même contexte, des détachements combinés de l’ANP, en coordination avec les services des Douanes, ont intercepté deux narcotrafiquants à Tlemcen et Oran. L’opération a permis la saisie de 136 kg de kif traité. Le renforcement du dispositif sécuritaire au niveau des frontières s’est soldé également par l’interpellation de trois narcotrafiquants et la saisie de 611 kg de kif traité, lors d’une opération menée par un détachement combiné de l'ANP en coordination avec les services des Douanes. En outre, des quantités record de comprimés psychotropes ont été saisies par des détachements de l’ANP à Sétif et à Constantine et à El-Taref à l’est du pays. Selon le MDN, 16 narcotrafiquants ont été interpellés dans ces deux opérations soldées par la saisie de 93.366 comprimés psychotropes, quatre véhicules et 4 milliards de centimes.

Neila Benrahal