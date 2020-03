Douanes : La liste des produits suspendus temporairement à l’exportation

Cette liste, fixée conformément à l'instruction n° 111/PM du 22 mars en cours, concerne 1.219 sous-positions tarifaires.

«La Direction générale des Douanes met à la disposition des professionnels une liste des produits suspendus temporairement à l’exportation jusqu’à la fin de la crise causée par la pandémie de coronavirus (COVID-19)», précise la DGD dans un communiqué rendu public sur son site web.

Cette liste concerne la famille de plusieurs produits à savoir, les semoules, les farines, les légumes secs et le riz, les pâtes alimentaires, les huiles, le sucre, le café, l’eau minérale, le concentré de tomate, les préparations alimentaires, les laits sous toutes ses formes y compris ceux destinés aux enfants, les légumes et fruits frais à l’exception des dattes. La liste concerne aussi les viandes rouges et blanches, les équipements médicaux et paramédicaux, les médicaments et les produits pharmaceutiques, les produits d’hygiène corporelle et les détergents ménagers.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé récemment, dans un discours à la Nation, une série de décisions en vue de freiner la propagation du coronavirus, avec l’interdiction d’exportation de tout produit stratégique, qu’il soit médical ou alimentaire, jusqu’à la fin de la crise, à l’effet de préserver les réserves stratégiques nationales.