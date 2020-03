M. Omari, ministre de l'Agriculture et du développement rural : «Tous les produits alimentaires sont disponibles»

«Toutes les mesures concernant directement les directives sanitaires et les dispositions issues des réunions du Conseil des ministres et du Haut conseil de sécurité sont prises», a-t-il expliqué.

La première mission du département de l'Agriculture dans le cadre de ce dispositif est d'assurer l'approvisionnement des populations en quantités suffisantes de produits alimentaires, dit-il. «Nous disposons de quantités de stock qui nous permettent d'assurer correctement et de manière régulière l'approvisionnement du marché» appuie-t-il, rappelant la stratégie de maîtrise du segment du stockage. Pour le ministre, la tension amplifiée ces derniers temps concernant la semoule est le résultat d'une défaillance dans le système de distribution de ce produit. D'autre part, il estime que «la forte demande sur la semoule émane d'un retour progressif à nos traditions culinaires». Il rassure que les semouleries ont été approvisionnées et des directives ont été émises pour parer à cette tension qui tend de plus en plus à s'apaiser. «J'invite les citoyens à être sereins, à ne pas s'affoler, la semoule est largement disponible», a-t-il affirmé.

C'est d'ailleurs le cas pour tous les produits alimentaires, précise le ministre qui cite l'implication active des structures locales dans les actions de solidarité, objet d'un élan citoyen extraordinaire. Hier, une caravane de dons alimentaires a été initiée par la Chambre d'agriculture d'Ain Defla au bénéfice de la population de Blida, a-t-il informé, saluant les comités de la société civile, toujours volontaires pour aider les régions reculées et les populations des zones d'ombre.

La récolte 2020 en blé dur est prometteuse

L'Algérie n'a pas importé de semences de blé dur depuis 1995, a rappelé le ministre, s'appuyant sur les indications fournies par les instituts techniques, les céréaliers et les agriculteurs.

En dépit d'une période de stress hydrique, en janvier et février, la prochaine récolte de blé dur pourrait être meilleure que celle de l'année précédente. En blé tendre, il a été procédé au renforcement des stocks de quantités importantes cette année, indique le ministre. Il met l'accent sur les grands axes de la feuille de route de relance et de développement de ce secteur. Il fera savoir que plusieurs projets d'investissement seront engagés au Sud, notamment à Adrar, El Menéa et El-Oued, des régions qui disposent de nappes phréatiques pour le développement notamment des cultures sucrières, oléagineuses et du maïs.

Au niveau de ces mêmes régions, des instituts spécialisés, notamment dans l'agriculture saharienne, et de nouvelles unités de stockage seront créés, a-t-il projeté.

Le renforcement de la stratégie de préservation des semences est l'autre segment du plan d'action de développement et de modernisation du secteur de l'agriculture, a-t-il fait savoir.

C'est le cas notamment pour les cultures maraîchères, plus particulièrement la pomme de terre, un autre produit fort demandé. Les résultats obtenus jusque-là sont probants, affirme l'invité de la Radio nationale, précisant que «les trois-quarts de la semence de pomme de terre sont produits localement et, bientôt, le pays sera autonome sur ce plan».

L'innovation et la recherche sont l'autre volet qui caractérise le plan de relance du secteur et qui obéit au double objectif d'assurer la sécurité alimentaire et réduire la facture des importations, a conclu le ministre.

Karim Aoudia