Tipasa : COPHYD fait don de 10.000 unités de gel hydro-alcoolique à la wilaya

Selon le document, dont une copie a été remise à l’APS, «la SARL (Société à responsabilité limitée), en tant qu’entreprise citoyenne concernée directement par la situation sanitaire traversée par le pays, en raison de la propagation du coronavirus, a fait don d’une partie importante de ses matières premières sous forme de liquide alcoolique désinfectant», est-il indiqué. Ce geste solidaire de l’entreprise COPHYD, dont le siège est sis à Koléa, consiste dans 10.000 unités de 500 ml de liquide alcoolique désinfectant, destinées, selon la même source, à différents organismes et structures de la wilaya de Tipasa, dont les banques de la région, les services de Poste, Sonelgaz, et les sièges des communes et daïra.

Le même don est, également, destiné à être exploité dans les opérations de désinfection des services de la wilaya, du groupement territorial de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté de wilaya, est-il ajouté dans le même communiqué.