Henkel Algérie : 50.000 litres de javel au profit de la pharmacie centrale

«Un don de 50.000 litres de javel sous la forme de 50 conteneurs va être acheminé à la Pharmacie centrale des hôpitaux pour renforcer son opération de désinfection», a précisé la filiale algérienne du Groupe allemand Henkel, assurant que Henkel Algérie s’engage aux côtés des Algériens pendant cette période difficile pour notre pays, ainsi que le reste du monde». «Soucieux d’accompagner les autorités dans ce combat sur le long terme, d’autres dons de nos marques de détergents seront alloués dans les prochains jours», a promis la même source.

La société a expliqué que cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un plan de solidarité mondial mis en place afin de soutenir les autorités sanitaires et le personnel de santé, ajoutant que le Groupe Henkel a annoncé un programme mondial de solidarité visant à soutenir les communautés confrontées à la pandémie mondiale de COVID-19. Par ailleurs, et afin d’aider les services de nettoyage dans leur tâche, Henkel Algérie, en collaboration avec la wilaya d’Alger, s’est engagée à renforcer son programme «quartiers propres» lancé en février afin de mener une opération de désinfection des espaces publiques.

L’initiative a déjà parcouru plusieurs quartiers de villes comme Alger et Oran et se concentre sur la désinfection des espaces communs et à forte affluence.

En outre, Henkel Algérie, présente depuis plus de 20 ans sur le marché algérien, a rappelé avoir réduit, en janvier dernier, les prix sur sa gamme de Javel pour les formats 900 ml et 1.75 l, respectivement à 90 DA et 165 DA.

Les prix à la consommation sont renseignés directement sur les étiquettes de produits, souligne la société, qui garantit «qu’aucun changement de prix ne sera appliqué sur ses autres marques», affirmant qu'elle a sensibilisé ses distributeurs, ses clients et les grandes surfaces et détaillants pour en faire de même.