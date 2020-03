Pharmacie Centrale des Hôpitaux : Don de médicaments des laboratoires «BEKER»

«Suite à la validation par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière de la décision émanant du comité chargé du suivi de la pandémie d’inclure l’Azithromycine dans le protocole d’action pour le traitement des personnes testées positives au Covid-19, nous avons réagi avec la plus grande célérité en augmentant de manière drastique la production de cet antibiotique», indique un communiqué de presse de la société pharmaceutique de droit algérien.

Après avoir été sollicité par la Pharmacie Centrale des Hôpitaux pour l’achat de ce médicament, les laboratoires Beker ont fait don de 250.000 comprimés d’Azithromycine, permettant ainsi de traiter plus de 80.000 malades. «Ce don traduit notre volonté de nos dirigeants, en l’occurrence Jawed Bererhi et Rachid Kerrar, d'en faire une entreprise citoyenne et engagée, prônant une philosophie d'aide en cas de nécessité et de responsabilité à l'égard de sa communauté», ajoute la même source

A ce propos, Jawed Bererhi a déclaré que cette initiative spontanée et naturelle, «venue du cœur», a mis en avant, «encore une fois», la fierté de l’ensemble des employés de faire partie de cette entreprise. «Cette fierté s’est caractérisée par un effort soutenu durant cette période de crise sanitaire sans précédent pour que notre société puisse être un acteur majeur du domaine de la santé, au service de la population et de l’Etat», souligne les Laboratoires Beker qui ont mis en place certaines mesures préventives ayant pour effet de garantir l'intégrité et la santé de l’ensemble de ses effectifs.

Des mesures qui ne devront pas, à priori, affecter la productivité de l’entreprise et la disponibilité des produits sur le marché, d'autant plus que la nature de ces derniers les rend indispensables, voire vitaux. Ces mesures viennent s'ajouter à celles déjà existantes, très rigoureuses du fait de la sensibilité du secteur d'activité des laboratoires Beker. Il s’agit, relève le communiqué, de la mise en place du télétravail pour tous les employés dont la présence est dispensable à travers les sites de Dar Beida (Production), d'Oued Smar (Conditionnement) et de Hammadi (Stockage), de la désinfection de tous les locaux plusieurs fois par jour, ainsi que des véhicules transportant le personnel, du suivi quotidien de l'évolution de la situation, notamment l'état de santé de tout le personnel, à travers une cellule de crise interne créée à cet effet ou encore de la mise à disposition de tout le personnel des produits/matériels de prévention et d'hygiène. «Il est question également de la mobilisation de tout le personnel nécessaire à même d'assurer la disponibilité de tous les produits sur tout le territoire national et de l’approvisionnement des stocks de tous les grossistes en pharmacie ainsi que de la Pharmacie centrale des hôpitaux afin de prévenir tout risque de pénurie de médicaments», noteront encore les Laboratoires Beker. Créée en 2004, l’entreprise en question est dotée d'un centre de R&D et enregistre en moyenne 20 nouveaux médicaments chaque année, avec plus de 160 références mises sur le marché. 500 employés, dont plus de 115 scientifiques (chimistes, biologistes, ingénieurs, pharmaciens et autres), sont dédiés tous les jours à développer des gammes de produits toujours plus innovants afin de mettre à la disposition des patients algériens, des traitements «efficaces» et «les mieux adaptés» à leur prise en charge médicale.

SAM