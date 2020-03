Université Ferhat-Abbas de Sétif : Solutions et gels hydro-alcooliques pour le CHU

Une initiative qui a aussitôt permis d’alimenter le CHU de Sétif et les structures sanitaires de cette wilaya et couvrir une partie des besoins de certaines wilaya à l’instar de celles de Jijel, Bordj Bou-Arréridj et Blida. «Nous sommes prêts à couvrir les besoins exprimés pour peu que les moyens de conditionnement soient là. Cela nous a permis de fabriquer et distribuer plus de 1.100 flacons de 370 ml, 1.200 autres de 100 ml. Pour les établissements hospitaliers, nous optons pour des moyens d’une capacité de 500 ml», indique Beniaiche Abdelkrim, le recteur de cette université qui ajoute que 21 structures sanitaires des 4 wilayas ont été approvisionnées.

F. Zoghbi