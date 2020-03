Bordj Bou-Arréridj : Production de gel à l’université

La première structure a exploité ses équipements de recherche et le savoir-faire des techniciens pour produire des quantités de gel hydro-alcoolique.

L’initiative de la famille universitaire qui a commencé par la sensibilisation de ses membres sur les dangers du coronavirus et la désinfection des espaces de la structure, consiste en la mise à la disposition de désinfectants.

La production qui a commencé dans un laboratoire de l’université sera consacrée aux services de la santé et des collectivités locales, dit le professeur Abdelhalim Kessal, vice-recteur, qui note que seule une petite quantité sera gardée au niveau de la structure pour les besoins des agents d’entretien.

Le vice-recteur annonce que 1.000 flacons de 60 millilitres chacun seront produits quotidiennement et précise que ces quantités pourraient augmenter si la matière première était disponible.

Le CFPA d’El Anasser s’est lancé pour sa part dans la fabrication de 10.000 masques de protection pour les staffs médicaux et paramédicaux concrétisant ainsi une convention entre les deux secteurs. Stagiaires et diplômés se sont donné pour objectifs de livrer entre 1.000 et 1.500 masques par jour. Des combinaisons de protection sont également au programme.

F. D.