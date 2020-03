Hassi-Messaoud : Fabrication d’équipements paramédicaux

L'ouverture de l'atelier, accompagnée et encadrée par la CCI qui a mobilisé la main-d'œuvre bénévole, se lance dans la confection de tenues, chaussures, bavettes et masques de protection médicale, comme contribution à la couverture des besoins locaux en ce type d'articles très demandés en cette conjoncture de pandémie du Covid-19, a indiqué le directeur de la CCI-Oasis, Saddok Khellil.

L'initiative a reçu l'encouragement de la direction de wilaya de la Santé et de la Population (DSP) qui a donné des orientations pour préparer déjà une commande destinée à l'établissement public hospitalier EPH-Mohamed Boudiaf à Ouargla, avec toutefois une réserve sur la spécificité du tissu à reconsidérer et mettre en conformité pour ce qui concerne les bavettes médicales, a-t-il ajouté. Initiée avec la contribution d'opérateurs économiques, d'universitaires et de couturières, et en coordination avec des directions de wilaya de secteurs d'activités, à leur tête la Santé, cette action entre dans le cadre de l'élan de solidarité manifesté à plusieurs niveaux pour faire face aux risques de propagation du coronavirus.

M. Khellil a appelé à la généralisation de l'initiative par l'ouverture d'ateliers similaires à Ouargla et Touggourt afin de répondre à la demande des staffs médicaux et des citoyens et de renforcer la prévention en cas de propagation du virus dans la wilaya.

Dans le même contexte, une équipe de doctorants et d'enseignants de la Faculté de mathématiques et des sciences de la matière de l'Université d'Ouargla ont lancé depuis la mi-mars courant une opération de production de gel aseptisant et de produits désinfectants au profit de la direction de la Santé de la wilaya, comme contribution à la prévention de la pandémie.

Un premier lot a été déjà remis et est constitué de 70 flacons de 250 ml de gel hydro-alcoolique et de 30 flacons de 5 litres de produits désinfectants de surfaces, a-t-on fait savoir.