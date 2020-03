Hassiba Cherabta, psychologue et psychothérapeute : «Apprendre à gérer l’anxiété et la crainte»

Une prise en charge adéquate demeure à ce propos plus que vitale pour éviter toute complication.

Pour en savoir plus, nous nous sommes entretenus avec Hassiba Cherabta, vice-présidente de l’Association algérienne pour l’aide, la recherche et le perfectionnement en psychologie (SARP). Psychologue et psychothérapeute, elle enseigne au département de psychologie de l’Université d’Alger.

L’Association a été créée en 1989 dans le but de mettre en place un espace de rencontre, de partage et d’échange autour des questions de la psychologie clinique. Elle a permis d’organiser de nombreuses rencontres pour faire des recherches et mener des actions psycho-sociales.

« Je peux dire qu’on a reçu de nombreux experts pour former les nouvelles recrues. En 2000, l’Association a ouvert un centre pour recevoir les victimes du terrorisme après la décennie noire. On a travaillé également avec les victimes des catastrophes naturelles comme à Boumerdes où l’on est resté presque deux ans. La SARP propose, par ailleurs et constamment, des formations pour augmenter la qualité et l’efficacité de nos thérapies. Nous avons ainsi recours aux formes alternatives de thérapie telles que l’hypnose. Nous avons entre 500 et 600 personnes qui participent à nos sessions de formation et à nos colloques. Nous avons en réalité une cinquantaine d’adhérents, toutefois, nous sommes une trentaine à être très actifs. Les équipes travaillent sur beaucoup de thèmes, à l’image de la violence et de l’immigration clandestine», nous dira Hassiba Cherabta.

Gérer les interrogations de l’enfant

«Nous travaillons de concert avec les psychologues et les psychiatres qui sont sur le terrain pour essayer d’évaluer l’impact de cette crise sur le mental des citoyens. Pour être objectif, nous devons attendre la fin de cette crise sanitaire pour pouvoir en saisir les effets. L’enjeu de l’heure est de pouvoir apprendre aux citoyens à gérer leur anxiété, leur crainte, leur peur. Pour cela, nous proposons des outils comme la relaxation. L’adulte doit aussi gérer son enfant qui ne comprend pas forcément ce qui se passe (...) Nous constatons, par ailleurs, que les parents qui ont des enfants sont les plus demandeurs. Les personnes vulnérables sont également demandeurs, autrement dit, celles qui ont déjà des problèmes d’ordre psychologique et/ou psychiatrique. A l’heure actuelle, nous observons que beaucoup de citoyens sont dans la peur et développent des comportements somatiques. Une des questions qui reviennent le plus souvent est : ‘‘Est-ce que cela va durer ?’’ Il y a vraiment un climat d’incertitude», poursuit Hassiba Cherabta.

La spécialiste conseille surtout, dans ce contexte particulier, de ne pas changer d’alimentation et d’apprendre à gérer le temps. Il y a un travail à faire du côté de la psycho-éducation.

Il faut aussi éviter d’écouter les informations qui sont anxiogènes. Aussi, en cette période, ô combien difficile!, la solidarité est un moyen pour surmonter la crise et pouvoir développer de nouvelles ressources. Pour toute information, j’invite les Algériens à consulter notre page facebook la ‘‘SARP/Soutien psychologique covid 19’’

Sami K.