Journalisme dans le contexte de la crise du COVID-19 : Facebook investit 100 millions de dollars

Ces investissements comprennent un don d'urgence de 25 millions de dollars pour soutenir les informations locales par le biais du projet «Facebook Journalism», et 75 millions de dollars de marketing aux éditeurs du monde entier. Face au recul des recettes publicitaires lié à l'impact économique du coronavirus, l'industrie de l'information travaille dans des conditions exceptionnelles pour tenir les gens informés tout au long de la pandémie du Covid-19, a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Ce financement direct a pour but d'aider les journalistes à couvrir des actualités importantes dans le cadre du programme de don Covid-19 Community Network. Une partie de ces fonds seront destinés à des éditeurs des pays les plus durement touchés.

La première vague de cette série de dons a été accordée à 50 salles de presse locale aux Etats-Unis et au Canada. «Cet argent non seulement aidera les journalistes à faire leur métier correctement dans le contexte de la crise actuelle, mais aussi fournira aux médias locaux des opportunités pour améliorer la transformation de leur activité vers une orientation numérique plus durable», a indiqué Nancy Lane, directrice générale de l'organisation à but non lucratif «Losantécal Media Association».