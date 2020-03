Réduction de la production de pétrole des membres Opep/Non-Opep : Expiration de l’accord, hier

C’est la première fois depuis plus de trois ans que l’OPEP et ses alliés, à leur tête la Russie, ne renouvellent pas leur engagement de réduction de la production du pétrole brut, alors que l’accord conclu en décembre dernier portant sur un total de baisses de 1,7 million b/j arrive à son terme mardi 31 mars. A cette situation, s’ajoute le non-respect par certains pays pétroliers du plafonnement de la production, à compter du début du mois prochain (début avril), d'où la chute de plus de 50% des prix en mars, comparés à janvier dernier, analyse des experts. Lors des dernières réunions de l’OPEP et ses alliés, tenues les 5 et 6 mars dernier à Vienne, tous les participants étaient d’accord pour prolonger l’accord actuel (réduction de 1,7 millions b/j) jusqu’à la fin de l’année en cours, afin d’enrayer la chute des prix du pétrole provoquée par les répercussions du coronavirus sur la demande. Cette prolongation a été recommandée par le Comité technique de l’Organisation réunit en février dernier. Ce Comité avait aussi recommandé une nouvelle réduction de la production tout en laissant la décision finale aux participants aux réunions de l’OPEP de fixer le niveau de cette réduction. Par la suite, les membres de l'Opep avaient recommandé à leurs alliés, dont la Russie, une nouvelle réduction de 1,5 million de barils par jour (bpj) jusqu'à fin 2020 pour soutenir les cours du brut. Cette recommandation n'a pas été validée par la 8e réunion des pays Opep et Non Opep, sachant que la Russie soutient le maintien de l'accord actuel (1,7 million b/j). Ce rejet a été suivi d’une guerre des prix qui n’a fait qu’aggraver encore la situation.

Une guerre des prix pour contourner la baisse de la demande

L'Arabie saoudite, qui a procédé à la plus forte baisse de ses prix en 20 ans, a annoncé récemment vouloir accroître ses exportations de pétrole à plus de 10 millions de barils par jour (bpj), sur fond de guerre des prix. Premier exportateur d'or noir, l’Arabie saoudite va ajouter à ses exportations actuelles 250.000 bpj en utilisant du gaz pour sa consommation domestique.

Il y a quelques jours, ce pays membre de l’Opep avait annoncé envisager d'augmenter sa capacité de production de pétrole d'un million de bpj, pour la porter à 12,3 millions, contre 9,7 actuellement. Cette guerre des prix continue alors que la Russie, deuxième producteur mondial et principal allié de l'Opep, n’a pas accepté de réduction de la production mondiale de brut afin de compenser une baisse de la demande provoquée par le Covid-19.

Il y a bientôt quatre ans, l'alliance connue sous le nom d'Opep+, qui compte à l'heure actuelle 24 pays, s'est engagée à observer de stricts quotas de production pour soutenir les prix. C'est lors de la tenue à Alger de la 170e réunion extraordinaire de la Conférence ministérielle de l’Opep en septembre 2016 que les pays membres de cette organisation avaient décidé d’ajuster leur production, dans un intervalle de 32,5 à 33 millions de barils par jour (mbj), et de créer un Comité de haut niveau présidé par l’Algérie en vue d’élaborer les détails de l’accord. Ces détails ont été définis par une proposition algérienne adoptée lors de la 171e réunion ordinaire de la Conférence ministérielle de l'Opep, tenue en novembre 2016 à Vienne. Le haut comité de l’OPEP avait également tenu des réunions avec des pays non-membres de l’organisation. Ces discussions ont abouti à la signature de l’Accord de coopération entre les pays membres de l’Opep et des pays non-Opep participants à la réunion de décembre 2016.