Dans la LUCARNE : Une pression supplémentaire

Par conséquent, la déprime et la déception ont gagné le monde du sport et règne une ambiance presque désespérante, voire intenable. C'est ce confinement qui règle la vie des sportifs et des amateurs de ballon rond. Les clubs endettés, les sportifs et les joueurs sont désespérés devant une situation qu’ils n’ont pas choisie. Chez nous, les joueurs essayent tant bien que mal d'appliquer le programme individuel envoyé par e-mail par leurs entraîneurs. Néanmoins, ce n'est pas la grande joie, que seule la compétition peut leur procurer.

Ceci dit, on l'a déjà annoncé, personne ne peut affirmer quand est-ce qu'aura lieu la reprise du championnat national ?

Seule les hautes instances du pays peuvent prendre la décision dans ce sens. La FAF et LFP ne peuvent que suivre et appliquer ce qui se décide en haut lieu. En dépit de cette certitude, certains, pour on ne sait quelles raisons, sont en train de mettre la pression sur Medouar, le président de la LFP. Pourtant, entre la reprise du championnat et la préservation des vies humaines, le choix est déjà fait. C'est vrai que des clubs veulent être sacrés pour éviter la relégation mais.... Medouar ne peut rien faire quant à la décision finale de la reprise du championnat. Ce n’est pas de son ressort, qu'on ne oublie pas !

Hamid Gharbi