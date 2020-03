Raouf Bernaoui , président de la fédération Algérienne d'escrime : «Pour l'Algérie, les JM sont plus importants que les JO»

Dans un entretien téléphonique, l'ex ministre a salué la décision de gel des activités sportives, prise par le gouvernement dans le programme de lutte et de prévention contre le COVID19.

« Au delà du drame que vit le monde en cette période critique, cette pandémie de coronavirus a interpellé tout le monde, quelque soit son statut ou son rang social. Il y a un grand élan de solidarité qui se déploie dans le monde, grandes puissances compris. Désormais, la santé passe au premier plan, bien avant tout intérêt économique où autre. Tous les pays et les différentes organisations ont déployé d'énormes moyens dans la lutte contre ce virus d'une part, et préserver tout ce qui a trait à l'aspect social de leurs citoyens. En Algérie, c'est aussi le cas. Je salue d'ailleurs la décision prise par le gouvernement de suspendre toutes activités sportives», a déclaré notre interlocuteur, avant d'aborder la question relative à son retour à la tête de la FAE et de l'arrêt des compétitions : « le 7 mars dernier, notre fédération à ténu son assemblée générale ordinaire. Les bilans morale et financier ont été adoptés à l'unanimité.

Par la même, les membres de l'AG m'ont renouvelé leur confiance pour répondre la tête de la fédération, mettant ainsi fin à l'intérim de Ameziane El Hocine. A propos de la compétition nationale, nous nous soumettons aux mesures prises par le gouvernement. Dès le 12 mars, nous avons arrêté toutes les compétitions. Une note a été adressé, dans ce sens, a toutes les ligues et a tous les clubs.» Quant au report des JO, l'ex ministre de la jeunesse et des sports est tout à fait favorable à la décision du CIO, bien qu'il estime qu'il faudra revoir les quotas par discipline et le système de qualification.

« C'est une bonne chose de reporter les jeux olympiques à 2021. Il est important de préserver la santé de tous et surtout de permettre aux athlètes d'avoir la meilleure préparation possible en prévision de ce rendez-vous planétaire. Par contre, je pense que le CIO et les différentes fédérations nationales, qui faut il le souligner sont souveraines, doivent réfléchi à augmenter les quotas de participation des athlètes. Depuis les jeux d'Atlanta 1996, le nombre d'athlètes est resté à environ onze mille, alors que le nombre de disciplines retenues dans le programme de compétences a augmenté.

Les Jeux sont de plus en plus sélectifs. C'est désormais réservé aux meilleurs. Ce plus grand rendez-vous commence à perdre de l’esprit et de ses valeurs. Par ailleurs, je pense que les différentes fédérations internationales devraient penser à organiser des championnats du Monde, chacune dans sa discipline pour sauver cette année 2020. Sinon, on va devoir attendre deux ans de plus pour pouvoir organiser cela», a souligné Bernaoui, qui nous a fait part des chances de qualifications Algériennes pour les JO et le probable report des jeux méditerranéens d'Oran. « Le tournoi qualificatif pour les JO devait se tenir en Avril au Caire. Il a été annulé. Une fois qu'on verra le bout du tunnel, on pourra décider de la date de sa programmation.

L'Algérie va pouvoir qualifier environ cinq athlètes, dans les trois armes, hommes et femmes confondus. Nos jeunes athlètes sont bien placés. Pour ce qui des Jeux méditerranéens, initialement prévus en 2021, je pense que le rendez vous d'Oran est stratégiquement plus important pour notre pays que les Jeux olympiques. Les nouvelles dates de la prochaine édition des JO coïncident avec celles prévues pour les JM. Je pense qu'il vont être reportés afin que ces joutes puissent garder toutes leurs importances et leurs dimensions.»

Entretien réalisé par Redha M.