UEFA : Réunion mercredi POUR discuter du nouveau calendrier

Cette réunion doit permettre d'évoquer «l'avancée réalisée par les deux groupes de travail créés il y a deux semaines et discuter des options qui se dégagent au sujet de la possible reprogrammation des matches», a écrit l'UEFA dans un communiqué.

Les discussions, précise la Confédération européenne, devraient porter sur toutes les compétitions, clubs et équipes nationales, ainsi que sur le marché des transferts et les contrats des joueurs. Certains contrats s'achevant au 30 juin posent problème aux clubs, qui redoutent de devoir achever la saison au-delà de cette date-butoir et de perdre en cours de route plusieurs joueurs en fin de contrat.

Le 17 mars, l'UEFA a décidé de reporter l'Euro de football à l'été 2021 et de suspendre toutes ses compétitions de clubs «jusqu'à nouvel ordre» face à la propagation du coronavirus. La Ligue des champions et la Ligue Europa masculines ont été interrompues au stade des huitièmes de finale, la C1 féminine au stade des quarts.

Le groupe de travail nommé par l'UEFA a pour objectif d'étudier les solutions possibles pour permettre «l'achèvement de la saison en cours», avec trois membres de l'UEFA, trois de l'association européenne des clubs (ECA), un de l'association européenne des Ligues (European Leagues), un représentant de la Liga espagnole et un autre de la Premier League anglaise.

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, n'a pas exclu que pour aller à leur terme, les compétitions européennes de clubs fassent cette saison l'objet d'un format novateur, et il a évoqué une possible reprise des compétitions «mi-mai, en juin, ou même fin juin». La presse a évoqué la possibilité de rencontres éliminatoires uniques en remplacement des traditionnels matches aller-retour.

De son côté, la Fifa a mis sur pied un autre groupe de travail réunissant des dirigeants de la Fédération internationale et des confédérations continentales pour discuter du calendrier et des transferts de joueurs. Sur le mercato, la Fifa a promis d'examiner «le besoin d'amendements ou de dispenses temporaires» et «d'ajuster les périodes d'enregistrement des joueurs».