Trump et Poutine veulent coopérer sur le coronavirus et le pétrole : Pragmatisme

Il devait être question du pétrole, mais la discussion a également porté sur la lutte contre le coronavirus. Les deux chefs d'État, Vladimir Poutine et Donald Trump, se sont entretenus par téléphone lundi 30 mars, se disant «gravement préoccupés par l'ampleur de la propagation du coronavirus dans le monde», a indiqué le Kremlin dans un communiqué. Les présidents russe et américain se sont mutuellement informés des mesures prises dans leurs pays respectifs. «La possibilité d'une coopération plus étroite entre les deux pays à ce sujet a été discutée», est-il précisé. La Russie a décrété lundi le confinement de la capitale, Moscou, et de plusieurs autres régions pour lutter contre la propagation du coronavirus. De leur côté, les États-Unis sont désormais le pays comptabilisant le plus de cas confirmés –plus de 143 000 lundi matin– et plus de 2.500 morts. Vladimir Poutine et Donald Trump ont aussi discuté des prix du pétrole, laminés par la guerre des prix lancée par l'Arabie saoudite. Ils ont convenu de «consultations russo-américaines sur le sujet entre ministres de l'Énergie», a indiqué le Kremlin. Les prix du pétrole battent depuis des semaines des records de faiblesse en raison de la forte baisse de la demande et de la guerre des prix entre la Russie et l'Arabie saoudite.