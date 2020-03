GRAND ANGLE : Le chaud et le froid

Une fois encore et de coutume, la Corée du Nord vient de menacer d'interrompre le dialogue avec les Etats-Unis alors que le chef de la diplomatie américaine s'est dit impatient que les négociations reprennent. Après une éclipse dans les médias, à cause du coronavirus, du dossier Afghan et des primaires outre atlantique, les dirigeants de Pyongyang et, comme pour forcer la main au destin, ont procédé ces derniers jours à des essais de tirs balistiques de gros calibres histoire de signaler leur présence malgré les lettres de « bonnes intentions » de Donald Trump à son homologue nord coréen. Il faut dire aussi que l’échec des deux rencontres entre les deux hommes avait de quoi échauder Kim Jung-Un

Une attitude justifiée également par les déclarations du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, qui n’a pas hésité à inciter la communauté internationale à «demeurer déterminés à exercer des pressions diplomatiques et économiques» sur la Corée du nord, pays doté de l'arme nucléaire, tout en appelant Pyongyang à renouer le dialogue. Cette sortie qualifiée d’ailleurs de «rhétorique ridicule» par les dirigeants nord- coréens a été la cause de ce nouveau rebondissement qui pourrait laminer « tout espoir de dialogue». L’impasse dans lequel se trouve le dossier du nucléaire nord- coréen pousse, selon les analystes, Pyongyang à affiner peu à peu ses capacités militaires, malgré les sanctions internationales et les condamnations. En attendant, côté américain ont continue de souffler le chaud et le froid.

M. T.