Prolongement systématique de la validité des contrats d’assurance automobile : Le ministère des Finances n’a pas encore répondu

Cette proposition est fortement saluée par les assurés sur les réseaux sociaux qui la qualifient de soulagement pour eux en ces temps de pandémie Covid-19 et un niveau de conscience et de solidarité élevé. Répondant à nos questions, M. Khelifati affirme que sa compagnie, outre cette proposition au nom de l’UAR, s’était engagée dans des actions individuelles. Alliance Assurances, dit-il, « a proposé de prendre en charge la prolongation pour ses assurés qui seront couverts et ne paieront pas la prime».

Un geste qu’il classe au chapitre de la «solidarité active qui s’impose notamment en ces moments difficiles». Sur le site de la compagnie, M. Khelifati affirme que «le but ultime d’Alliance Assurances est de devenir l’assureur préféré des Algériens tout en étant un acteur de taille de l’écosystème».

Notons que ladite compagnie, suite à la décision prise par le gouvernement de maintenir en confinement total la wilaya de Blida, à partir du 24 mars 2020, pour une durée de (10) dix jours, a informé ses clients «particuliers» de ladite wilaya, que «leurs polices d’assurance arrivant à échéance durant cette période seront automatiquement reconduites et prises en charge par la compagnie jusqu’au 5 avril 2020». Qu’en est-il des entreprises et des professionnels ? «Un dispositif spécial est mis en place et ils seront contactés directement par leurs agents de rattachement ou par la direction régionale de la compagnie».

Rappelons que la compagnie a développé en interne la première plateforme dédiée au corporate que sont les PME, les PMI et les grandes entreprises. Une nouvelle plateforme numérique qui permettra au client, sur un simple clic, de disposer de toutes les informations nécessaires s’agissant de son contrat et ses sinistres.

Pour M. Khelifati, la généralisation de cet outil aux particuliers interviendra au plus tard en 2020, ajoutant que «c’est important pour nous d’avoir cette interactivité et une relation directe avec tous nos clients particuliers ou entreprises dans les quatre coins du territoire national».

Pour sa part, Salama Assurances annonce, dans un communiqué, qu’ «en conformité avec les décisions solidaires, prises par la corporation à travers l’Union algérienne des assureurs et réassureurs (UAR), nous informons tous nos assurés relevant de nos agences dans la wilaya de Blida que leurs assurances automobiles arrivées à échéance, durant cette période, seront automatiquement reconduites aux conditions en cours, avec report du règlement des primes d’assurance jusqu’à sept (07) jours après la levée de toute mesure exceptionnelle de confinement par les autorités publiques».

Fouad Irnatene