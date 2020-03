Un nouveau règlement de la Banque d’Algérie élargit les opérations de changes aux agents intermédiaires agréés, banques et établissements financiers non bancaires. Une mesure qui s’inscrit dans le sillage des réformes financières préconisées par les pouvoirs publics et dans le but d’encourager la mise en place de bureaux de change pour juguler le marché informel de la devise, nous explique Nabil Djemaâ, expert financier agréé.

El Moudjahid : La Banque d’Algérie a émis un nouveau règlement relatif au marché interbancaire des changes. Qu’apporte-il de nouveau ?

Nabil Djemaâ : Le texte existe depuis 1997 (l’instruction 03-97 du 16 avril 1997) régissant l’activité des bureaux de change, et qui définit le change manuel, pour ceux qui l’ont lue et surtout comprise. L’ouverture des bureaux de change est régie par un certain nombre de textes réglementaires déjà existants. La Banque d’Algérie a raffiné un nouveau règlement modifiant les conditions d’agrément des bureaux de change, une mesure qui vise à capter les devises circulant dans le marché informel sur fond d’une baisse sévère des revenus du pays.

Le marché des changes est un modèle de marché financier sur lequel sont échangées les devises dites changeables. Egalement appelé Forex, le marché des changes définit donc le lieu où différents sociétaires peuvent échanger de la monnaie en respectant un taux de change déterminé. Ce dernier n'est jamais fixe et évolue sans arrêt. Le marché des changes est, en volume de transactions, le marché financier le plus important au monde. Par conséquent, le nouveau gouverneur a mis au point, en quelque sorte, un nouveau ancien règlement portant sur le marché interbancaire des changes, de manière à expliciter les conditions d’éligibilité des personnes physiques ou morales pouvant ouvrir des bureaux de change en Algérie, en réponse aux préoccupations du marché actuel sur la base du rapport sur les évolutions économiques et monétaires du pays.

Le marché interbancaire des changes a été élargi à d’autres institutions financières non bancaires. Cette disposition aura-t-elle un impact sur le marché parallèle de la devise ?

Effectivement, selon ce règlement, les banques commerciales de la place peuvent effectuer des opérations de change au comptant avec des banques non résidentes. Les intermédiaires agréés aussi peuvent «conclure entre eux, pour leur compte ou pour le compte de leur clientèle, des opérations de trésorerie en devise». Dans le cadre de ces opérations, «les intermédiaires agréés peuvent utiliser leur propre trésorerie en devise (fonds propres), et doivent respecter les mêmes règles de fonctionnement et d'habilitation que celles régissant la trésorerie dinar. Ils sont aussi autorisés, ainsi, à prendre des dépôts en devises de la clientèle, et à accorder à cette dernière des prêts en devises, dans le respect des dispositions des articles 9 et 10 de ce règlement».

Parmi les nouvelles dispositions de ce règlement, «le marché interbancaire des changes et des opérations de trésorerie en devise peut, par instruction de la Banque d'Algérie, être élargi aux institutions financières non bancaires». C’est-à-dire les institutions para-bancaires, telles que les assurances, les sociétés de leasing et les courtiers et intermédiaires en Bourse. Dans ce cadre, «la Banque d'Algérie peut agréer toute institution ou agent de change pour traiter les opérations de change entre monnaie nationale et devises étrangères librement convertibles». Aussi, l’Institut d’émission a abrogé les dispositions du règlement n°17-01 correspondant au 10 juillet 2017 relatif au marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque de change. En conclusion, dans le but de lutter contre le marché informel de la devise, le nouveau gouvernement et le président de la République, à travers le nouveau plan et la réforme bancaire ont annoncé des mesures incitatives au profit des futurs bureaux de change et des ménages pour les encourager à recourir au marché légal des devises. Le Chef du gouvernement a, pour rappel, mis l’accent sur le caractère “illégal et interdit” du marché parallèle de devises en Algérie. “Il ne faut pas confondre entre le marché interbancaire de change et le marché parallèle des changes : le premier étant réglementé et soumis au contrôle de la Banque d’Algérie et au contrôle a posteriori des banques commerciales, le deuxième étant illégal et interdit par la réglementation en vigueur”. Cette disposition précise que “seuls les banques commerciales et les bureaux de change sont autorisés par la loi à vendre et à acheter la monnaie nationale”. Ce règlement va mettre fin à la spéculation en dénonçant “les transactions illicites qui se font au marché parallèle des devises”. Je pense que ce règlement va freiner le gonflement des factures et n’encourage pas la fuite des capitaux et l’évasion fiscale en Algérie, si et seulement si ses instructions seront bien sûr appliquées.

Les textes relatifs aux bureaux de change existent en Algérie. Le constat est que la loi est là mais pas les bureaux de change. A quoi est due cette frilosité ?

Cette frilosité pour l’ouverture de bureaux de change s’explique par la "faible offre des devises" par l’Institut d’émission et le marché lui-même et par la maigre rémunération des frais et commissions offerts à ces bureaux. Cette faiblesse est d’ailleurs relevée par le nouveau règlement de la Banque d’Algérie, mais qui n’a pas explicité dans ses articles cette problématique portant sur l’augmentation de la marge bénéficiaire de ces bureaux, fixée à 1% depuis 1997 à aujourd’hui et qui ne couvre même pas les charges des loyers de location de ces bureaux de change.

Une instruction de la Banque d’Algérie, qui devra paraître juste après la publication du nouveau règlement au Journal officiel, va peut-être augmenter la marge bénéficiaire des bureaux de change pour rendre cette activité plus attractive. Mais les deux questions "qui restent à poser", selon moi, sont de savoir quel sera le niveau de l’offre de la devise, du moment que le niveau de la demande est connu, et si les bureaux de change seront assez attractifs pour attirer les fonds circulant dans le marché informel.

L’expansion du marché informel de la devise et l’impuissance des autorités pendant 30 ans à le contenir étaient parmi les principales préoccupations des experts et du nouveau gouvernement en place. Toutefois, l’autorisation de l’ouverture de bureaux de change ne peut, en aucun cas, suffire à arrêter le trafic des devises sur le marché parallèle, comme le prétendent certains.

Propos recueillis par D. Akila