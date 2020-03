Ces journées qui rassemblent quelque 20 courts métrages sont organisées dans le cadre des mesures d’adaptation de l’activité culturelle en cette période de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

Les films programmés seront diffusés sur Internet à raison de quatre séances par jour de 14H00 à 15H30, selon le Cnca qui ouvre sa page Facebook à un sondage public pour choisir les trois meilleurs films de la section proposée.Le comité de sélection a reçu la candidature de 75 œuvres algériennes et de quelques films étrangers en provenance du Maroc et d'Irak, a indiqué son président Mourad Chouihi, également directeur du Cnca.Le programme et la liste des films en compétition des ces journées, qui se poursuivront jusqu'au 4 avril, sont disponibles sur la page Facebook du centre qui devra livrer les résultats du sondage en ligne les 5 et 6 avril.

(APS)