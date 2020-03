Leur confinement se terminera demain : Fin de mise en quarantaine de plus de 4.400 personnes

"Après expiration du délai de leur mise en quarantaine, fixé à 14 jours, 4.448 personnes qui logent actuellement dans 19 hôtels et complexes touristiques relevant du Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT), à travers le territoire national, pourront rentrer chez eux à partir de mercredi", a déclaré à l'APS le Directeur général du Groupe HTT, Lazhar Bounafaa. Il s'agit de ressortissants algériens placés immédiatement en quarantaine à leur arrivée en Algérie, en provenance de 15 pays dont l'Espagne, la France, les Etats-Unis, l'Italie, le Maroc, la Tunisie, les Emirats arabes unis, la Belgique, l'Allemagne et le Portugal, a-t-il ajouté. Près de 800 personnes sur les 4.448 actuellement mis en quarantaine quitteront, jeudi prochain, le complexe touristique "Les Andalouses" à Oran, a-t-il fait savoir. La même opération concernera, vendredi, samedi, voire jusqu'à dimanche, les personnes mises en quarantaine au niveau des hôtels "El Riadh", "H3" et le Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj, a poursuivi le même responsable, soulignant que la mise en quarantaine prendra fin, lundi prochain, pour les hôtes des autres établissements relevant du Groupe.

Hormis les Algériens, mis en quarantaine, figurent trois ressortissants étrangers, un Allemand, un Belge et un Français, a-t-il fait savoir.