Membres du conseil de la nation : Contribution financière

Le bureau du Conseil de la nation a décidé, dimanche dernier, d'affecter «un pourcentage de l'indemnité parlementaire mensuelle», perçue par les membres du Conseil et hauts cadres, en guise de contribution «à l'effort national consenti pour faire face à la propagation du Covid-19», indique un communiqué du Conseil. «Après concertation avec les présidents des groupes parlementaires représentés au Conseil et mû par un sentiment de responsabilité envers le peuple et par souci de contribuer à l'effort national visant à endiguer la propagation de cette pandémie mortelle, le bureau du Conseil de la nation a décidé, dimanche 29 mars 2020, d'apporter une contribution financière, en versant un pourcentage de «l'indemnité parlementaire mensuelle», perçue par les sénateurs et hauts cadres du Conseil, dans les comptes courants consacrés par l'Etat à cet effet», ajoute le communiqué.

A cet effet, le président du Conseil de la nation, par intérim, Salah Goudjil a appelé les membres du Conseil, «chacun au niveau de sa wilaya et dans la mesure du possible, à coordonner avec les commissions de wilaya, installées et chargées de la coordination de l'action sectorielle pour prévenir et lutter contre la propagation du Covid-19, notamment ceux appartenant au domaine médical et paramédical ainsi que les acteurs socio-économiques activant dans tous les domaines (...) afin d’aider le médecins, les infirmiers et les agents paramédicaux ainsi que tous les secteurs en relation directe avec la lutte contre cette pandémie». Le bureau du Conseil de la nation s'est recueilli à la mémoire des personnes décédées du Covid-19, priant le Dieu Tout-Puissant de les accueillir dans Son Vaste Paradis, d'assister leurs proches et de guérir les personnes atteintes. Le Conseil «adhère pleinement à la démarche nationale actuelle sous la direction du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, et tient aussi à rendre hommage aux praticiens du secteur de la santé».

Les membres du Conseil de la nation, précise le communiqué, ne ménageront aucun effort pour accompagner les décisions et les mesures prises avec sagesse et clairvoyance par le Président de la République ainsi que par le Gouvernement pour endiguer la propagation de cette pandémie».