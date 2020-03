Distribution des produits alimentaires : Recourir aux jeunes bénévoles

«Il faut recourir à l’aide des présidents des quartiers et des jeunes bénévoles pour acheminer les produits alimentaires aux familles nécessiteuses dans les villages et cités, dont particulièrement celles qui n’ont pas les moyens d’arriver à ces produits», a-t-il affirmé. Il a, également, souligné l'impératif de l’élaboration de «listes transparentes et véridiques, avec leur aide, dans le cadre de la démocratie participative, impliquant directement le citoyen», a- t-il ajouté. «C’est là une opportunité pour appliquer la démocratie participative sur le terrain et nous habituer à impliquer les citoyens, pour consacrer la confiance entre eux et l’administration locale, dans l’intérêt de la famille algérienne et des citoyens», a, encore, soutenu M. Djerad.

Sur un autre plan, le Premier ministre a rassuré quant à l’absence de problèmes en matière d’approvisionnement de et vers les marchés de Blida et ceux des autres wilayas. «Certains citoyens disent, sur les réseaux sociaux, que le lait, la semoule ou les légumes n’arrivent pas jusqu’à eux, c’est une réaction normale qu’il est nécessaire de prendre en considération», a-t-il estimé. Après avoir souligné l’impératif de garantir les conditions d’hygiène des produits alimentaires, notamment les viandes blanches et rouges, il a recommandé au directeur des services agricoles de wilaya, la «nécessité, pour les services concernés, d’assurer un contrôle permanent en la matière».

Impératif de lutte contre la spéculation avec les moyens sécuritaires

«La lutte contre la spéculation doit se faire avec des moyens sécuritaires et au nom de la loi», a souligné le Premier ministre lors de son inspection du silo de stockage des céréales d'Ahmer El Aïn relevant de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, ajoutant que des «orientations et des instructions ont été données dans ce sens».

Il a estimé que le 2e moyen de lutte contre ce phénomène (spéculation) est de «recourir au stock stratégique», comme ce fut le cas, a-t-il dit, «lors de l’injection du stock de pomme de terre sur les marchés, pour faire face au relèvement de ses cours par les spéculateurs», a-t-il précisé.

Soulignant l’importance du «stock stratégique», le Premier ministre a appelé à «l’impératif de sa sauvegarde permanente, en vue de consacrer l’équilibre au sein du marché et lutter contre les spéculateurs et les gaspilleurs».

Exploiter des produits alternatifs pour consacrer un équilibre entre les produits agricoles

M. Djerad, par ailleurs, a affirmé que «le programme du Président de la République prescrit la nécessité de l’exploitation de produits agricoles alternatifs, tels que le maïs, la betterave sucrière, et les graines oléagineuses, pourconsacrer une sorte d’équilibre entre les différent produits agricoles».

S’adressant au DG de l’OAIC, il lui a recommandé de «recourir à d’autres types de produits agricoles, avec un développement progressif de la production, pour réduire les importations de blé, qui coûtent des milliards de dollars».

Il a relevé que l’Algérie «dispose de ressources qui lui permettent d’encourager les agriculteurs dans ce sens, dans le but de réduire la facture d’importation en devises, en cette période caractérisée par un recul des cours des produits pétroliers».

Pour M. Djerad, «c’est une opportunité pour recourir au produit national, car il est à la base de l’indépendance économique. La sécurité alimentaire passe par ces mesures et décisions qui mettront l’Algérie à l'abri de la dépendance aux hydrocarbures».