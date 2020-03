Prise en charge médicale du Coronavirus : Les établissements publics de santé s’adaptent à l’urgence

Tomber malade dans cette période n’est pas évident. Comment faire ? Où aller, alors que plusieurs patients évitent aujourd’hui les hôpitaux par peur de la contamination ? Des cabinets médicaux privés ont baissé rideau. Reportage.

Les salles de soins dans la capitale assurent des consultations de médecine générale. Les consultations spécialisées ont été orientées par les polycliniques, à l’exemple de la chirurgie dentaire, gynécologie, cardiologie et pédiatrie, a-t-on constaté, lors d’une virée dans la capitale en tant que «patiente».

Les consultations spécialisées suspendues dans les dispensaires

La salle des soins Bouguermine à Mohamed-Belouizdad, en cette matinée de lundi, est déserte. Le lieu est désinfecté : l’odeur du produit est rassurante.

Une femme en blouse blanche, médecin généraliste, nous précise que les consultations spécialisées assurées auparavant au niveau de ce centre de santé, notamment en dermatologie et ophtalmologie, ont été suspendues. «On assure des consultations générales de première urgence», a-t-elle répondu tout en précisant que les malades sont orientés vers leur médecin traitant. Qu’en est-il des injections, d’autant que les pharmacies ne sont plus autorisées à le faire ? Le médecin a répondu : «L’infirmière est disponible pour cette prestation. Il faut juste que le patient porte une bavette et soit muni d’une ordonnance», a-telle dit.

Au niveau de cette structure, le personnel médical est équipé de gants chirurgicaux et de masques. Situation similaire à la salle de soins Molière, non loin du CHU Mustapha-Pacha. La salle d’attente était vide. L’agent de sécurité, muni d’une bavette, était chargé d’orienter les patients venus s’enquérir sur notamment la vaccination des enfants. «Généralement, ce sont des personnes âgées qui se déplacent au centre de santé, en majorité atteintes de maladies chroniques. Elles sont prises en charge par des médecins généralistes, qui sont sur place pour assurer leur mission. Nous sommes très vigilants sur les cas en consultation», a assuré un médecin rencontré sur place. A la réception de la salle de soins, les patients sont filtrés par l’agent de sécurité et une infirmière. L’agent signale à une patiente que toutes les consultations spécialisées sont effectuées à la polyclinique Bouchenafa, notamment pour la chirurgie dentaire.

«Les cabinets dentaires sont fermés et j’ai une rage de dents», s’est plainte une jeune fille rencontrée sur place. Les consultations spécialisées sont assurées par l’Etablissement public de santé de proximité Sidi-M'Hamed-Bouchenafa, a-t-on constaté sur place.

A la réception, l’agent d’accueil était lourdement équipé: masque, bavette, gants et lunettes.

Devant chaque service, des patients assis côte à côte sur des chaises en métal attendaient leur tour. Beaucoup d’entre eux ne portaient pas de bavette et ne respectaient pas la distance de sécurité, contrairement au personnel médical, notamment les médecins, qui portaient des camisoles isolantes sur leurs blouses blanches ainsi que des bavettes et des gants. Une dame accompagnée de sa petite fille a salué la mobilisation du personnel médical en cette période. «Les dentistes privés ont fermé leur cabinet dans le quartier. J’ai passé des nuits blanches à cause d’une rage de dents. Dieu merci, le dentiste travaille au niveau de cette polyclinique». Les services de médecine générale, cardiologie, le laboratoire de prélèvement sont tous opérationnels, a-t-on constaté. Ici, pas de répit, a souligné une infirmière. Face à l’afflux de patients attendu avec la montée en puissance de la propagation du Coronavirus, les établissements de santé de proximité ont pris leurs dispositions pour venir en appui au CHU. «Nous travaillons de manière coordonnée. Les soins sont délocalisés et les salles de soins sont ouvertes», a assuré un médecin à la polyclinique Bouchenafa. Un infirmier a confié que les patients boudent de plus en plus les hôpitaux par peur de la contamination. «Certains viennent juste pour avoir une ordonnance médicale, qui leur permettra d’acheter des médicaments. Il y a aussi les vieux qui s’inquiètent du moindre bobo. Le flux a changé de camp vers les marchés et points de vente de semoule», a-t-il dit avec ironie.

Cabinets dentaires : la confusion

La fermeture des cabinets dentaires privés, sur instruction du ministère de la Santé, a suscité confusion et amalgame.

«Le ministère de la Santé n’a pas ordonné la fermeture des cabinets dentaires. Une commission a été mise en place afin d’identifier les officines de pharmacie, à l’effet de prendre en charge les besoins de ses propres professionnels en matière de protection individuelle mais également de ceux des praticiens libéraux qui exercent dans le périmètre géographique immédiat», a précisé le Dr Mohamed Fissa, chirurgien-dentiste , qui s’est basé sur une décision du ministère délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique. Le 23 mars dernier, dans une note adressée aux EPSP, il a été recommandé de procéder aux soins urgents uniquement. «Les dentistes observent un afflux de patients, notamment des enfants, vu les mesures de confinement actuelles», lit-on dans le document. Ces cabinets constituent une véritable menace pour la propagation du virus et pourraient exposer les patients et les dentistes à cette épidémie. Le wali de Mascara a ordonné la fermeture de tous les cabinets dentaires et tout cas urgent est orienté vers l’EPSP. «De ce fait, ils sont tous en congé officiel à partir du 25 mars». Le wali a menacé de prendre des mesures sévères contre les contrevenants. Par contre, à Sétif, le directeur de la Santé publique a mis en avant le rôle des cliniques privées dans le contexte actuel. Ainsi, il a demandé aux cabinets dentaires et médicaux et aux pharmacies de poursuivre leur activité et de ne pas fermer. «Toute fermeture sans autorisation est considérée comme illégale», lit-on dans la note du DSP. Le premier responsable de la santé au niveau local a exhorté les professionnels de la santé «à assurer le service public et notamment la prise en charge des cas urgents». Le Dr Mohamed Fissa a rappelé que le 18 mars dernier, le président du Conseil de déontologie a sollicité le ministre de la Santé pour assurer l’approvisionnement des praticiens en moyens de protection et de prévention aux chirurgiens-dentistes. «Une commission ad hoc a été mise en place afin d’identifier les officines de pharmacie référentes dans les wilayas, pour la fourniture de moyens de protection aux praticiens privés. Il faut juste faire une commande rédigée sur ordonnance. Les tarifs appliqués sont ceux de la PCH».

Le chirurgien-dentiste a relevé la problématique de la réutilisation de la même turbine: «Chaque cabinet dentaire dispose aujourd’hui d’une seule turbine, ce qui constitue un risque majeur et pour le dentiste et pour le patient.»

Les pharmacies se protègent

Les officines de pharmacie sont ouvertes et certaines assurent des gardes. Un dispositif de prévention a été mis en place, à l’exemple d’une officine à la rue Hassiba-Ben-Bouali qui a bloqué l’accès alors qu’une pharmacie à la place Audin a tracé la distance sur le sol. «Les médicaments ne sont vendus que sur ordonnance médicale. Il y a une forte demande sur la vitamine C et le paracétamol», a indiqué de loin une vendeuse dans une pharmacie d’Alger-Centre. Par ailleurs, des cabinets privés et des laboratoires d’analyses ont également fermé a-t-on constaté dans plusieurs quartiers à Alger-Centre, Bab El-Oued et Sidi-M’Hamed. En effet, de nombreux cabinets privés et laboratoires d’analyses médicales ont décidé de cesser leurs activités «à cause du manque de moyens nécessaires de protection». Le président du Conseil national de l’ordre des médecins dentistes a recommandé que «tout praticien qui juge que les moyens fournis ne sont pas suffisants pour une protection conforme à l’exercice de son activité en toute sécurité, tant pour lui que pour le malade, doit fermer son cabinet et le signaler par écrit à la DSP et à l’ordre régional». Toutefois, le Dr Mohamed Réda Dib a précisé que «la fermeture massive des cabinets dentaires n’est pas autorisée par la réglementation, à savoir les articles 6 et 8 du Code de déontologie médicale».

De son côté, le président du Conseil national de l’Ordre des médecins algériens, Bekkat Berkani, a mis l’accent sur les moyens nécessaires de protection. «Les professionnels de la santé libéraux peuvent fermer pour manque de moyens. En cas de réquisition, ils seront obligés d’ouvrir leur cabinet pour assurer la continuité du service». Contactés par téléphone, des médecins spécialistes nous ont affirmé qu’ils assurent des consultations sur RDV, d’autres ont souligné leur disponibilité pour des orientations médicales.

Télémédecine : des spécialistes joignables via Facebook

Contactés via leur compte officiel sur Facebook, ils répondent aux messages des patients, à l’exemple du cabinet d'endocrinologie-diabétologie du docteur Messaoudène, qui a affirmé qu’ «il travaille toutes les matinées, sauf que pour désinfecter entre un malade et un autre il faut prendre RDV». De même pour un cardiologue à Kouba, qui assure les consultations sur rendez-vous, contrairement à un autre cabinet de cardiologie à Alger-Centre, qui nous a répondu qu’il ne fait plus de consultation pour le moment. «Mais on refait juste les ordonnances par manque de moyens. Toutefois, le modérateur a exprimé sa disponibilité pour nous aider «Exprimez votre problème sur un message, je le transmettrai demain au médecin, il vous répondra avec plaisir afin d'éviter les déplacements». En ce sens, le site électronique www.sihhatech.com est fortement consulté depuis le confinement. Il s’agit d’un site web permettant aux patients «de consulter, rapidement et gratuitement, les noms, adresses et numéros de téléphone des médecins, toutes spécialités confondues, et de prendre rendez-vous par internet sans se déplacer». Des spécialistes ont créé une page Facebook, avec leurs coordonnées pour des consultations téléphoniques gratuites à toutes les personnes qui soupçonnent avoir contracté le coronavirus.

Les consultations d’urgence et la vaccination assurées

Le président du Syndicat national des praticiens de la santé, Lyes Merabet, a indiqué, que l’Algérie est en retard dans ce domaine. «La télémédecine ouvre de nouvelles possibilités et un meilleur accès aux soins. C'est notamment vrai pour les urgences. Un diagnostic pourra être dressé plus rapidement». Il a également plaidé pour la numérisation des dossiers médicaux: «Nous sommes obligés d’aller vers la télémédecine pour faire face à tous les aléas.» Le médecin a insisté sur le fait que la vaccination ne peut pas être suspendue. «Des mesures seront prises pour assurer une distance». Il a insisté sur la nécessité d’aller vers le confinement strict et total. «Il faut l’appliquer sévèrement, même si cela demande l’intervention de l’ANP. Il faut immédiatement s’engager dans cette décision pour arriver à limiter au maximum les déplacements non nécessaires des personnes», a-t-il martelé. Le docteur Merabet a également appelé à l’hospitalisation des malades dans une seule structure. «Il faut qu’on prenne exemple sur d’autres pays tels que la Chine, la Corée du Sud et le Japon, qui sont arrivés à ralentir la courbe en termes de cas signalés ou de nouveaux cas.» Il a proposé le recours aux structures privées et la réquisition des espaces publics, pour assurer des confinements sanitaires. «Ces mesures permettront de libérer les structures hospitalières qui ont été réquisitionnées, notamment à Blida où des services ont été réaménagés en lieux d’isolement, à l’exemple du service de médecine interne. L’idéal est d’identifier une seule structure hospitalière». Le Dr Merabet, qui exerce au sein de l’établissement de santé publique de proximité de Larbaâ, à Blida, a salué «les décisions prises par les hautes autorités du pays, notamment la mise en place de la Commission de suivi et de veille composée d’experts. Il y a une volonté politique d’organisation de circuits de prise en charge de cette épidémie, ce qui est rassurant», a-t-il dit.

Neila Benrahal