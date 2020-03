Commentaire : Coordination des efforts

Pour assurer cette prévention justement il est nécessaire que toutes les parties qui interviennent sur le terrain travaillent ensemble pour assurer des résultats positifs en matière de sensibilisation et de désinfection des lieux publics.

A ce propos, nous avons remarqué une implication salutaire du mouvement associatif dans les deux opérations.

Cela a donné plus de moyens sur le terrain en plus de l’expression de la prise de conscience citoyenne par rapport à ce phénomène qui frappe l’Algérie en particulier et le monde en général. Plusieurs membres de ce mouvement activent chacun de son côté, ce qui donne parfois un discours contradictoire pour la première opération et une intervention inefficace pour la seconde. Les spécialistes indiquent que l’association de deux produits désinfectants annule leurs effets.

De même que le désordre dans les sorties peut donner une intervention répétée sur un seul lieu alors qu’un autre n’est pas couvert. C’est comme s’ils n’avaient rien fait. Cette démarche touche aussi la solidarité.

Nous avons noté par la même occasion une concentration des efforts sur certaines localités. Pourtant d’autres villages ou cités ont besoin d’une aide qui pourrait les sortir de leur situation de précarité.

L’orientation des efforts avec les moyens qu’ils entrainent dépend souvent des connaissances de ses auteurs, qu’ils soient présidents d’associations ou particuliers.

Les initiatives de ces derniers, aussi louables soient-elles, doivent s’inscrire dans un cadre global d’autant que les cellules de crise existent au niveau des wilayas.

Des structures similaires ont même été créées dans les communes. Ce cadre qui permet une unification des rangs dans cette période particulière pour le pays et le monde entier offrira la possibilité de mieux prévenir la maladie à travers une couverture des différents lieux, une utilisation étudiée des produits et l’adoption d’un discours juste et ciblé.

Le Coronavirus n’épargne personne. On ne peut l’attaquer en rangs dispersés.

Fouad Daoud