Tizi-Ouzou : Nettoyage des cités et édifices publics

Plus de 61 cités comportant 8.828 logements à travers les différentes localités ont été traitées, a fait savoir l’Office dans un communiqué. L’OPGI participe aussi au dispositif de wilaya comprenant des équipes de l’ADE, de l’ONA, de l'EPIC CODEM et de la Protection civile engagés dans la désinfection des équipements et lieux public. Plusieurs initiatives citoyennes sont également lancées par les comités de villages et de quartiers à l’effet d’endiguer la propagation de ce virus. La direction de l’Unité postale vient de doter ses principales agences d’appareils de détection de température, a-t-on constaté.

Cette opération a été précédée par la mise en marche jeudi dernier, d’un bureau itinérant à l’effet de permettre aux usagers d’effectuer diverses opérations.

A travers le bus aménagé et doté d’un équipement adéquat et d’internet, l'objectif est se rapprocher de clients et de leurs faciliter l’accès à toutes les opérations financières et postales. La direction de la poste a recommandé à ces clients de se conformer strictement à toutes les mesures de prévention contre la propagation du COVID 19 en respectant, notamment les mesures barrières au niveau de tous les bureaux de postes. Cette opération a ciblé en premier lieu la localité d’Ain El Hammam où l’initiative a été saluée par la population. Ce bus aménagé sillonnera tous les endroits à densité importante.

Bel. Adrar