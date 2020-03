Établissements hospitaliers : Distribution de kits de protection

1.600 combinaisons pour les agents de nettoyage et 1.600 autres pour les personnels soignants ont été distribuées.

Il y a eu aussi 200 bennes pour l'élimination des déchets médicaux ainsi qu’une grande quantité de produit de désinfection. « Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme tracé par le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables en vue d’accompagner tous les intervenants qui sont mobilisés actuellement en force pour faire face au Covid-19», a expliqué le DG de l’AND.

Le directeur du CHU de Béni Messous a indiqué qu’eu égard à la situation actuelle, la direction a actualisé les listes de gardes supplémentaires pour les soignants, aides soignants et paramédicaux et il a affirmé que malgré la forte pression exercée sur le personnel, les médecins et les personnels paramédicaux ont répondu présents aux appels de solidarité pour venir renforcer l’hôpital.

Ne souhaitant pas s’exprimer sur les cas testés positifs, M. Ahmed Bouffassa a souligné cependant que le nombre des consultations tourne autour de 200 par jour. A ce propos, le service de gastrologiea été transformé provisoirement pour accueillir les malades et procéder à des consultations et confiner éventuellement les cas suspects sur la base des tests sur des signes biologiques, radiologiques et chimiques.

Pour le professeur Hamidi Rédha Malek, chef de service de réanimation, le problème réside dans l’organisation des urgences. «Avec plus de 60 malades qui arrivent affolés avec les membres de leurs familles, il y a une bousculade», dit-il.

Le personnel de la santé est mobilisé «pour contribuer à la préservation de la santé publique et la lutte contre la propagation de cette épidémie», ajoute-t-il.

L’initiative de l’AND n'est pas un cas isolé. En effet, plusieurs entreprises et comités de citoyens avaient entamés des actions de solidarité pour les soignants. C'est le cas des membres du Forum des chefs d’entreprise activant principalement dans les domaines de l’agroalimentaire, des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ainsi que ceux fabriquant des dispositifs médicaux, des équipements et consommables pour les services de santé.

Les citoyens ne sont pas en reste, sur les réseaux sociaux des dizaines d’internautes lancent des appels pour aider le personnel soignant à acquérir du matériel de protection.

Tahar Kaidi