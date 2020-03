Bouira : Vaste élan de solidarité

Au chef-lieu de wilaya, le jeune Fatah Zirag, propriétaire d’un atelier de couture, issu de la cité-ouest de la ville, a mobilisé un groupe de jeunes pour produitre des bavettes destinées au personnel médical ainsi qu’aux autres citoyens de la ville dont l’objectif est de les aider à se protéger contre le Covid-19.

«Nous produisons entre 300 et 400 bavettes chaque jour. Nous les distribuons pour des citoyens et parfois au personnel médical et aux pompiers afin de les aider à se protéger davantage face à la propagation de cette pandémie, qui a déjà fait quatre cas dans notre wilaya», a expliqué à l’APS le jeune Fatah.

Dans le même quartier de la ville, d’autres groupes de jeunes, à l’image de Mohamed Chérif, sacrifient leur temps pour produire des bavettes avec un produit spécial provenant d’El Harrach (Alger).

«Notre atelier distribue des dizaines de bavettes chaque jour sur des citoyens pour la protection», a avoué Mohamed Chérif.

Certains autres quartiers de la ville ont mis sur pied des comités pour prendre en charge des opérations de désinfection et de stérilisation des différents endroits publics afin de lutter contre l’épidémie.

Ces opérations se sont généralisées aussi pour toucher d’autres villes et villages de la wilaya.

Dans les communes d’El Asnam (Est de Bouira), Kadiria, Lakhdaria et Ain Bessam (Ouest), Sour El Ghozlane (Sud), des associations locales composées surtout de jeunes mènent depuis une semaine des opérations de désinfection et de stérilisation pour nettoyer les places et voies publiques.

Outre les opérations de désinfection, des campagnes de sensibilisation sur la nécessité de respecter les mesures de prévention décidées par les pouvoirs publics face à la propagation du Covid-19.

Munis de hauts-parleurs, des jeunes de Kadiria sillonnent la ville pour inciter les citoyens au confinement afin d’éviter la propagation de la pandémie.

«Restez chez vous, le virus est dangereux, aidez les médecins en restant chez soi afin d’éviter la catastrophe», lançaient-ils à l’adresse des populations locales. Les autorités municipales et les services de sécurité sont, eux aussi, impliqués dans ces campagnes de sensibilisation qui se poursuivent toujours.

«A Bouira, les appels au respect du confinement ont trouvé écho. Les gens y ont répondu favorablement. Les citoyens en sont de plus en plus conscients», a assuré le chargé de communication à la direction de la protection civile, le sous-lieutenant, Youcef Abdat.

Le même responsable s’est réjoui en outre du soutien apporté par des jeunes citoyens pour la sensibilisation des populations. «Des jeunes, qui se sont portés volontaires, ont sensibilisé hier (samedi) les populations à Ain Laâloui et Ain Bessam (Ouest de Bouira) sur la nécessité du confinement», a-t-il fait savoir. Par ailleurs, et face à la pénurie que connaît certains produits alimentaires dont notamment la semoule et les légumes, les autorités locales ont appelé les communes à s’organiser davantage afin de lutter contre la pénurie et la spéculation sur les prix.

Samedi à Ahl Laksar (Sud-est de Bouira), une opération de distribution des légumes aux familles pauvres a été organisée.

Certains commerçants de la ville se sont solidarisés pour baisser les prix des fruits et légumes afin d’aider les familles démunies à s’approvisionner en différents produits.

Des actions similaires ont été également constatées à Chorfa (Est de Bouira), où tous les légumes et fruits sont disponibles et proposés à des prix très accessibles.

La pomme de terre qui enregistre une forte demande en cette période de crise est vendue entre 30 et 40 dinars le kg à Chorfa.

Pour la semoule, un dispositif a été mis en place depuis quelques jours par les autorités locales afin de permettre aux coopératives de céréales et légumes secs (CCLS) d’approvisionner suffisamment les minoteries en blé dur pour permettre à celles-ci de produire plus de semoule afin de répondre à la demande croissante enregistrée dans la wilaya depuis plus d’une semaine, selon les services agricoles de la wilaya.

Dans les villages, ce sont les commerçants locaux qui prennent en charge les opérations d’approvisionnement en semoule en établissant régulièrement des listes de citoyens demandeurs afin d’éviter la spéculation et la vente anarchique. C’est le cas pour la commune d’El Adjiba, où le président de l’Assemblée populaire communale (APC), Karim Kheddis, a confié la tâche à certains commerçants pour approvisionner les populations de la région en semoule, soulageant ainsi des centaines de citoyens éprouvés par la pénurie.