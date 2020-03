Blida : Réouverture des commerces d'alimentation et des boulangeries

La Direction du commerce a saisi par correspondance tous les commerçants dans la wilaya des produits alimentaires de gros et de détail, les grandes surfaces, les commerces des fruits et légumes, les boucheries et les boulangeries, pour les sommer de reprendre à partir de demain (hier) leurs activités, a affirmé M. Abed à l'APS, précisant que tout commerçant qui ne respecte pas cette instruction dans les prochaines 48 heures s’exposera à des poursuites judiciaires. Beaucoup de commerçants

ont dû suspendre leurs activités suite à la décision de

confinement sanitaire imposé à la wilaya depuis 6 jours avec obligation d’obtenir une autorisation de déplacement auprès des autorités compétentes, a-t-il ajouté.

Outre le problème lié à l’autorisation de déplacement, plusieurs commerçants de vente de produits alimentaires et de fruits et légumes se sont trouvés obligés de fermer les locaux en raison de l’épuisement de leurs stocks alors que les boulangers ont été confrontés au manque de main-d’œuvre à l’origine de perturbation, ces derniers jours, d’approvisionnement en matière de produits essentiels.

Dans le but d’assurer l’approvisionnement des

citoyens en cette conjoncture difficile que traverse la wilaya à cause de la propagation du Covid-19, les Pouvoirs publics ont aplani les différentes difficultés, notamment l’annulation de l’autorisation de déplacement pour les commerçants concernés qui peuvent désormais présenter juste le registre du commerce aux autorités sécuritaires, précise M. Abad. Lors de leur sortie d’inspection aujourd’hui au marché de gros des produits alimentaires à Beni Tamou, les agents du Commerce ont constaté la reprise par les commerçants de leurs activités en attendant l’ouverture demain des autres commerces à travers toute la wilaya.

Pour rappel, les citoyens de Blida avaient rencontré la semaine dernière de grandes difficultés pour l’acquisition des différents produits alimentaires nécessaires en raison de la fermeture

des commerces outre l’augmentation des prix de fruits et légumes qui vont connaître, selon le directeur du Commerce, une stabilité dans prochains jours.