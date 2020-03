Lors de ces communications effectuées samedi dernier, le ministre a fait état de «l’étude de tous les moyens d’approvisionnement de ces wilayas suivant un plan préalablement étudié», affirmant que «les opérations d’approvisionnement en différents produits alimentaires seront menées normalement sans fluctuation ou perturbation, tout comme c’est la cas pour les wilayas d’Alger et de Blida». Soulignant que tous les services de son département «sont mobilisés pour la réussite de ces opérations», le ministre du Commerce a instruit les directeurs régionaux et de wilayas des wilayas concernées de veiller à l’application des engagements du secteur, notamment en cette conjoncture, et à l’exécution rapide des instructions des walis pour assurer l’approvisionnement des marchés de façon normale, en prenant toutes les précautions nécessaires concernant les mesures préventives.