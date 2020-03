M. Amar Abbas, expert financier : «Le développement de la finance islamique dépendra de leviers moraux»

Sollicité par nos soins, l’expert financier, Amar Abbas, affirme que le développement de cette finance en Algérie remonte à plusieurs années. Il explique également qu’à l’échelle maghrébine, la standardisation du référentiel «charaïque» entre toutes les institutions est «une question épineuse qui devra être traitée en cas de rapprochement». Sur l’introduction de l’activité d’opérations de change en devises des intermédiaires agréés, M. Abbas affirme que «le nouveau règlement traite un scope plus vaste d’opérations, lève certaines contraintes et laisse entrevoir une libéralisation du marché des changes avec l’intégration de nouveaux acteurs».

El Moudjahid : Un nouveau règlement vient d’être décrété par la Banque d’Algérie. Cette démarche est-elle l’aboutissement d’une série de mesures ou un outil pour faire face à la crise qui résulte de la chute des prix du baril et de l’impact du coronavirus ?

M. Amar Abbas : Il y a là clairement une volonté des autorités d’accélérer, eu égard au contexte actuel, le processus de mise en place et de développement et d’encadrement des activités relevant de la finance islamique. Mais le sujet n’est pas nouveau. La question du développement de la finance islamique remonte en Algérie au moins à l’entrée en vigueur de la loi 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit qui mettait fin au monopole de l’État sur le secteur bancaire et dans le sillage de laquelle la première banque dite «islamique», Al Baraka, s’est installée en Algérie. Dans le monde, cette finance s’est développée depuis les années 1970, et a suscité un intérêt particulier suite à la crise financière internationale de 2008 qui a débuté avec la faillite de LehmanBrothers et qui s’est propagée rapidement à la plupart des systèmes financiers et monétaires internationaux. Cet intérêt est expliqué par sa résistance à la crise. L'intérêt des pouvoirs publics en Algérie pour la finance islamique s’est matérialisé par la promulgation, en novembre 2018, du règlement n°18-02 portant conditions d’exercice des opérations relevant de la finance participative par les banques et établissements financiers. Le règlement n°20-20 du 15 mars 2020, qui abroge les dispositions du précédent, apporte de nouveaux éclairages sur les activités de finance islamique et les modalités de leur exercice.

L’inclusion financière, étant un des objectifs de la finance islamique, s’impose aux pays maghrébins. La standardisation du référentiel «charaïque» entre toutes les institutions n’est-elle pas un impératif ?

À l’heure actuelle, il est prématuré de parler d’«inclusion financière», pour plusieurs raisons. La finance islamique ne représente dans les pays maghrébins qu’un compartiment des systèmes financiers nationaux, et ces systèmes ne sont pas intégrés. Se pose ensuite la question du référentiel «charaïque» ; une question épineuse qui devra être traitée en cas de rapprochement. Mais commençons d’abord par construire quelque chose par nous-mêmes, car nous sommes au début d’une grave crise économique mondiale. Tous les ingrédients étaient réunis avant même le début de 2020 : taux bas, pertes de valeurs d’actifs, tensions géopolitiques sur les pays pétroliers…, le coronavirus a été l’élément déclencheur. On assistera fort probablement, quand la pandémie s’éloignera, à des changements fondamentaux de paradigmes. L’on se posera alors la question de la pertinence de l’intégration financière, de la globalisation et des systèmes qui ont fait autorité jusqu’à maintenant.

Dans les pays leaders en la matière, le développement de ce produit financier est associé à la fintech et à la blockhain, deux technologies qui ne sont qu’au stade théorique en Algérie. Par quels leviers notre pays doit-il atteindre un meilleur taux d’intégration de la finance islamique ?

Notre système économique et financier est à l’ère du «cachet humide». Nous ne pouvons malheureusement pas nous comparer, en la matière, à la Malaisie ou à Dubaï. Le développement de la finance islamique dépendra donc de leviers moraux et non techniques. La banque est un métier basé sur la confiance. Qui dit confiance, dit transparence. Si ceci est valable pour la finance classique, il est encore plus valable pour une finance éthique conforme à la Charia’a. Toutefois, il ne faut pas se leurrer, l’apport de la finance islamique risque d’être très modeste, dans ce sens où les produits «chari’a compatibles» vont plus cannibaliser des produits bancaires classiques que drainer des fonds qui échappent aujourd’hui aux circuits formels.

La Banque centrale annonce également l’introduction de l’activité d’opérations de change en devises, des intermédiaires agréés, à savoir les banques et autres établissements financiers à caractère non bancaire. Ce nouveau mode opératoire peut-il redonner du souffle aux banques qui traitent avec des devises et s’ériger, au final, en un rempart efficace contre l’informel ?

Le règlement n° 20-04 du 15 mars 2020 relatif au marché interbancaire des changes, des opérations de trésorerie devise et aux instruments de couverture du risque de change vient abroger et remplacer les dispositions du règlement n°17-01 du 10 juillet 2017 relatifs au marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque de change. Le nouveau règlement traite un scope plus vaste d’opérations, lève certaines contraintes et laisse entrevoir une libéralisation du marché des changes avec l’intégration de nouveaux acteurs. La suppression des barrières d’accès des agents économiques au marché officiel des devises fera perdre son intérêt au marché informel en faisant converger les taux de change officiels et officieux. Ces barrières sont à l’origine de l’écart énorme entre les taux de change bancaires et les taux parallèles. Les cours élevés sur le marché informel sont le résultat d’une forte demande insatisfaite liée à des activités légales (tourisme, études, soins, hadj…). Cette demande est exacerbée par la spéculation et les transferts illicites d’argent.

Entretien réalisé par Fouad Irnatene