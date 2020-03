Diplôme de capacitaire à la pêche : Les conditions de délivrance fixées par arrêté interministériel

«En application des dispositions du décret exécutif fixant les conditions de qualifications professionnelles et d'obtention des titres maritimes correspondants, cet arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capacitaire à la pêche», précise l’article 1 de cet arrêté signé par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et celui des travaux publics et des transports.

Ainsi, il est ouvert auprès des établissements de formation de pêche et d'aquaculture un concours sur épreuves en vue de l'obtention du diplôme de capacitaire à la pêche. S’agissant des conditions, il est indiqué que l'accès à la formation de capacitaire à la pêche est ouvert aux candidats qui sont inscrits sur le matricule des gens de mer et justifiant de dix-huit mois de navigation effective et être reconnus aptes au service et avoir réussi au concours d'entrée. Les candidats au concours d'accès à la formation de capacitaire à la pêche, doivent également déposer, auprès de l'établissement de formation de pêche et d'aquaculture, une demande manuscrite accompagnée d'un dossier comportant notamment un extrait de relevé de navigation délivré par les services compétents de l'administration maritime locale.

Pour ce qui est des candidats retenus pour participer aux concours, ils sont informés par voie d'affichage au niveau de l'établissement de formation de pêche et d'aquaculture ou par tout autre moyen approprié, tandis que ceux admis à la formation sont informés par l'établissement de formation de pêche et d'aquaculture par lettre individuelle et par voie d'affichage au niveau de l'établissement ou par tout autre moyen approprié.

Concernant les candidats déclarés admis à la formation, ils doivent compléter leurs dossiers par un certificat médical délivré par le médecin des gens de mer et une copie du fascicule de navigation.

«Tout candidat admis à la formation n'ayant pas rejoint l'établissement de formation, au plus tard, sept jours, à compter de la date du lancement de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente suivant l'ordre de classement», selon cette nouvelle réglementation. La durée de la formation en vue de l'obtention du diplôme de capacitaire à la pêche est fixée à six (6) mois, comprenant 200 heures, soit trois (3) mois de formation résidentielle et trois (3) mois de formation pratique à bord d'un navire de pêche, suivie par un enseignant encadreur de l'établissement de formation.