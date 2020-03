Pêche : Des mesures pour atténuer les effets du Coronavirus sur les professionnels

Ces mesures ont été prises lors de la réunion de concertation présidée, ce matin via visio-conférence, par le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, avec des représentants des professionnels et les responsables du secteur de la pêche.

La réunion a été consacrée à l'évaluation des contraintes et effets sociaux et économiques résultant des mesures renforcées prises au niveau national depuis le 23 mars 2020 dans le cadre de la prévention de la propagation du Coronavirus.

L’objectif était également de définir et examiner les premiers effets ainsi que les initiatives prises par les chambres de pêche et d'aquaculture et les directions locales pour atténuer les effets sociaux et économiques sur les professionnels du secteur, notamment les marins pêcheurs non salariés et les travailleurs journaliers au niveau des ports, dont l’activité a été suspendue la semaine dernière.

Dans ce cadre, il a été décidé la mise en place d’une cellule de suivi et de veille au niveau de chaque wilaya, chargée de mobiliser les armateurs pour contribuer à la prise en charge du minimum des besoins des marins pêcheurs inscrits à leur niveau et mutualiser et coordonner les mécanismes de solidarité entre les secteurs actifs au niveau local au profit de ces professionnels.

La cellule a pour mission, également, de sensibiliser et inciter les armateurs, agents et opérateurs économiques à initier, via les chambres professionnelles, des actions de solidarité en direction des marins pêcheurs et professionnels, à recenser, impactés par l’arrêt de leurs activités.

A ce propos, M. Ferroukhi a mis en avant le caractère exceptionnel de cette situation tant au niveau national que sectoriel, exprimant, en son nom personnel et au nom de tous les responsables du secteur, sa solidarité avec les marins pêcheurs et les professionnels impactés sur le plan socio-économique par cette situation particulière.

Par ailleurs, le ministre a lancé un appel à tous les armateurs, agents, opérateurs économiques et associations professionnelles et de la société civile pour la prise d’initiatives au niveau des wilayas côtières afin de contribuer à l’aide concrète, urgente et solidaire des familles des marins pêcheurs en difficultés. De même qu’il a appelé l’ensemble des professionnels à participer par tous les moyens de communication adéquats aux programmes d’action qui seront mis en œuvre au niveau de chaque port et site d’activité et à prendre attache avec les cellules wilayales mises en place à cet effet au niveau des Directions de pêche et d'aquaculture. M. Ferroukhi a rassuré les professionnels que le secteur prendra toutes les mesures possibles pour surmonter cette situation difficile, les appelant à la vigilance et au respect des mesures de prévention en vigueur.

A rappeler que plusieurs activités professionnelles et économiques avaient été suspendues suite aux mesures préventives décidées par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à endiguer la pandémie.