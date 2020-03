Dans la LUCARNE : Les stars se délocalisent

Les joueurs sont eux aussi dans une situation très inconfortable, sachant qu'on leur a demandé de diminuer leur salaires du fait que les ressources actuelles des clubs sont mises a rude épreuve. Il est certain que des différents entre clubs et quelques stars ont été mis à nu. Si quelques joueurs, aussi bien amateurs que professionnels, ont accepté de poursuivre les entraînements individuellement ce n'est pas le cas de tous. Il est clair qu'il y a le premier et le deuxième collège. En effet, les grandes stars mondiales ont un comportement différent par rapport à celui des joueurs dits «ordinaires». Ayant entendu parlé du confinement, ils ont tout simplement décidé de partir sous d'autres cieux.

C'est ainsi le cas de neymar, Thiagosilva, Cristiano Ronaldo et les autres qui ont quitté Paris et Turin pour s’installer dans des endroits plus cléments. Neymar a rejoint le Brésil alors que Cristiano Ronaldo a choisi Madeira (Portugal), où il est possible de sortir et vivre comme il l’entend. Chacun veut préserver sa vie personnelle et ne veut pas participer à la vie des autres. Ce n'est pas normal !

Hamid Gharbi