Hakim Boughaddou, Président de la fédération Algérienne de Natation : «Le report des JO est une sage décision»

Contacté par nos soins, le président Hakim Boughaddou s’exprime sur l'impact de la crise sanitaire sur la discipline en question.

«Nous avons décidé de prendre nos responsabilités et d'agir avant même l'annonce de l'arrêt des activités sportives par le ministre de la Jeunesse et des Sports. À l'occasion d'une réunion du Bureau fédéral, tenu à la fin du mois de février dernier, nous avons décidé de geler toutes les compétitions ainsi que les différents stages de formation à destination des arbitres et autres encadrements techniques. On savait pertinemment que le monde se dirigeait vers une pandémie de ce coronavirus. On a donc pris les mesures nécessaires pour ne pas mettre nos athlètes, nos entraîneurs, nos arbitres et nos dirigeants en danger», nous a déclaré le président de la Fédération algérienne de natation, Hakim Boughaddou, avant de poursuivre : « Ainsi, nous avons décidé d'annuler toutes les compétitions nationales et internationales que notre fédération devait organiser, à l'image de la Coupe d'Algérie, prévue le 13 et 14 mars derniers, et le Championnat inter-ligues qui devait se tenir du 16 au 18 avril prochains. Par ailleurs, le Championnat maghrébin, prévu à alger du 31 mars au 3 avril est reporté à une date ultérieure, comme c'est le cas pour les Championnats d'Afrique Open qui devaient se dérouler du 18 au 22 avril en Afrique du Sud. Pour ce qui est des différentes compétitions nationales, initialement prévues en juin et juillet, nous attendons la fin de cette crise sanitaire et les calendriers de la FINA et la CANA, pour y voir un peu plus clair et décider des dates de leurs organisations.» À propos du report des Jeux olympiques, le président de la FAN estime que c'est une sage décision. «Dès le mois de février, notre fédération a saisi la Fédération internationale de natation, la Confédération africaine et le Comité olympique algérien pour leur faire part de notre souhait de voir les JO reportés. En dépit du danger lié au Covid-19 et ses conséquences dramatiques, il y a un aspect d'équité important. Avec toutes les mesures de confinement, les athlètes n'auront pas eu la préparation optimale souhaitée à leur arrivée à Tokyo, compte tenu des stages de préparation et des compétitions intermédiaires annulés. Ceci sans parler des chances de qualifications à ces joutes planétaires, vu le nombre de compétitions qualificatives annulées. Le CIO et le Comité d'organisation japonais ont décidé d'un commun accord du report des Jeux pour 2021. Je pense que c'est la meilleure solution pour éviter tout risque possible et permettre à tous les athlètes d'arriver à cette compétition dans les meilleures conditions physiques possibles.» Pour rappel, trois nageurs algériens sont pour l'instant qualifiés aux Jeux olympiques de Tokyo. Ils s'agit de Sehnoun Oussama, qui a réalisé les minima A, Jaouad Sayoud et Abdallah Ardjoune, qui ont été qualifiés grâce aux minima B. Les deux premiers sont à l'étranger en ce moment, alors que le troisième est resté au pays.

Entretien réalisé par

Redha M.