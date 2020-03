Tlemcen : Encourager les agriculteurs à l’irrigation d'appoint

Les mesures comportent la vulgarisation agricole et la sensibilisation de proximité sur l'importance de l'irrigation d'appoint auprès des agriculteurs disposant de ressources en eau et du matériel d'irrigation, a souligné le chef de service réglementation technique et soutien agricole. Il s'agit également d'exploiter les médias locaux pour suivre le processus de sensibilisation en diffusant des émissions de radio et des spots publicitaires pour rappeler aux producteurs divers dispositifs de soutien et d'accompagnement pour l'acquisition d'équipements d'irrigation subventionnés variant entre 30 et 40 pour cent et les encourager à bénéficier du crédit «Tahadi», a ajouté Benzamra Abderrahim.

Il a fait savoir que la technique d'irrigation d'appoint est utilisée en raison du manque de pluie relevé durant la saison en cours touchant des communes situées dans les parties nord-ouest et ouest de la wilaya, dont Maghnia, Ouled Riyah, Hennaya, Zenata et Sabra, qui se caractérisent par la production de céréales et où un déficit d'environ 225 millimètres a été déploré entre décembre et février derniers. Le responsable a souligné que les terres irriguées jusqu'à présent avec cette technique ont atteint 6.500 hectares sur un total de 176.200 réservés à la céréaliculture, pour mener à bien l'opération d'irrigation à un rythme de 2 à 8 fréquences. Un comité composé de cadres de la DSA, de la Chambre de l'agriculture, de la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) et des présidents de subdivisions agricoles a été constitué pour effectuer des sorties sur terrain dans les communes afin d'examiner la situation et prendre de nouvelles mesures pour garantir la production de céréales pour la saison agricole en cours, selon la même source. La DSA a pris en charge, dernièrement, l'examen des différentes demandes d'agriculteurs liées à l'adhésion au Fonds national de développement agricole pour acquérir des équipements d'irrigation (aspersion) et toutes les facilités ont été accordées pour les inciter à la technique d'irrigation d'appoint, a-t-il fait savoir.

Des journées d'information au profit des agriculteurs des différentes subdivisions agricoles de la wilaya sont programmées pour informer sur les différentes agences de soutien et d'accompagnement des agriculteurs pour le développement de l'activité agricole en coordination avec la Chambre de l'agriculture de Tlemcen et la Banque agricole de développement rural.